ABD'de Benzin Fiyatları Son 13 Yılın Zirvesinde

Amerika’da benzin fiyatları son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Corona virüsü salgını önlemlerinin gevşetilmesiyle daha sosyalleşen Amerikalılar, rekor fiyatlara rağmen benzin depolarını doldurmaya devam ediyor. Yazın gelmesiyle hem benzine talebin hem de fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor.

Amerika’da benzine talebin - zaten rekor düzeye ulaşmış fiyatlara rağmen - artmaya devam etmesinin ardından petrol fiyatları geçtiğimiz haftaya da yeni rekorla başladı.

Haftanın ilk günü Brent ham petrolün fiyatı 64 sent artarak, varil başına 120 doların üstünden işlem gördü. Brent petrolün o gün içinde fiyatı daha da tırmandı. Hafta ortasındaysa 124 doları aştı.

Amerikan Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da haftaya, varil başına 119 buçuk dolarla başladı. Oysa Batı Teksas ham petrolünün son üç ayda çıktığı en yüksek seviye, 121 doları bile görmemişti. Ancak hafta ortasında bu rakam 123 dolara çıktı.

Böylece benzin fiyatı hafta ortasında, yüzde 3’lük bir sıçramayla 13 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Amerika’nın önde gelen bankalarından Bank of America Kasım ayında, artan taleple ham petrolün varil fiyatının Haziran 2022’ye kadar 120 dolara yükseleceği tahmininde bulunmuştu.

Suudi Arabistan da Temmuz ayı için Asya'ya sattığı hafif Arap ham petrolünün resmi satış fiyatını üç kat arttırdı. Bu, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın tedarik ettiği petrolün sekteye uğrayacağı kaygılarının artmasına bağlı olarak fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en üst seviye oldu.

Fiyat artışı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun, bir önceki hafta, Temmuz ve Ağustos aylarında petrol üretimini daha önce planlanandan yüzde 50 daha fazla oranda arttırma kararı almasının ardından geldi.

Ancak çoğu OPEC+ üyesinin üretimi arttırma kapasitesi sınırlı. Grupta ayrıca Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya da bulunuyor.

Bazı uzmanlar, OPEC+ üretiminin Temmuz ayı için günde 160 bin, Ağustos içinse günde 170 bin varil olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatının 2022 yılı sonunda günde 1 ila 1,5 milyon varil azalacağı da yapılan bir başka tahmin.

ABD Enerji Bilgi İdaresi, ticari ham petrol envanterlerinin bir önceki hafta beklenmedik bir şekilde arttığını açıkladı. Öte yandan, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrolün, rafinerilerin girdilerinin Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasıyla rekor miktarda düştüğü belirtildi.

Amerika’nın benzin stokları, rekor pompa fiyatlarına rağmen talebin yüksek olması nedeniyle 800 bin varil düştü. Oysa uzmanların beklentisi benzin stoklarının 1 milyon 100 bin varil artması yönündeydi.

Benzin, farklı eyaletlerde farklı fiyatlara satılıyor.

Ancak Amerika Otomobil Birliği ulusal ortalama perakende normal kurşunsuz benzin fiyatlarının hafta ortasında galon başına 4,955 dolara ulaştığını söyledi. Hatta California gibi bazı eyaletlerdeki benzin istasyonlarına gidenler galon başına 10 dolara varan rakamları gördü.

Uzmanların dikkat çektiği bir başka unsur da Çin'in COVID kısıtlamalarını gevşetmesi, bunun da yaz boyunca daha yüksek talep ve daha çok ithalat beklentisini beraberinde getirmesi.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da hafta içinde Temsilciler Meclisi’nin Vergi Komisyonu’nda düzenlenen oturumda, rekor benzin fiyatlarının tüm dünyada sorun olduğunu söyledi.

Uzmanlar, okulların tatil olması ve ülke içinde seyahatlerin artacak olmasıyla benzine talebin de artacağı görüşünde. Özellikle karavan sahipleri ya da ülkeyi bir baştan bir başa dolaşmak üzere karavan kiralayanlar bu yaz tatilinde kesenin ağzını epey açmak zorunda kalacak.

2008 yılından bu yana görülen en yüksek benzin fiyatlarına rağmen toplu taşımanın çok yaygın olmadığı Amerika’da Corona virüsü salgınının da etkisiyle kişisel araçlar popülerliğini kaybedecek gibi görünmüyor.

