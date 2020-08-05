ABD’de Beş Eyalette Önseçim Sonuçları Netleşiyor

Missouri’de Demokrat Parti’nin önseçimlerinde Temsilciler Meclisi üyesi William Lacy Clay’in koltuğuna ilerici rakibi Cori Bush oturdu. Asıl mesleği hemşirelik olan Bush, 2014’te siyah Amerikalı Michael Brown’ın Ferguson kentinde polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından aktivist olmuştu.

Senato’da sahip olduğu çoğunluğu koruma çabasında olan Cumhuriyetçiler, Roger Marshall’ın önseçim kampanyasına 1,2 milyon dolarlık bir bağışla destek vermişti.

ABD’de beş eyalette Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre adaylarının yarıştığı önseçimlerin sonuçları netleşiyor. Kansas, Michigan, Arizona, Missouri ve Washington eyaletlerindeki önseçimler Senato ve Temsilciler Meclisi dağılımlarını da etkiliyor.

Böylece Bush, Demokrat Parti’nin ilerici kanadını temsil eden ve halihazırda görevde olan Demokrat bir Kongre üyesini koltuğundan eden en son isim oldu.

Geçen ay New York’un 16’ncı Kongre bölgesi adaylarından ilerici Jamaal Bowman 16 dönemdir Temsilciler Meclisi’nde görev yapan kıdemli Demokrat Eliot Engel’i koltuğundan etmişti.

Bush, kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Senatör Bernie Sanders ile parti içinde Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici isimleri destekleyen grubun da desteğini almıştı.

Michigan’da ise Demokrat Parti’in önde gelen ilerici Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib’in Temsilciler Meclisi’ndeki koltuğunu koruması bekleniyor.Tlaib, Salı akşamı itibariyle siyah rakibi Brenda Jones ile başa baş durumdaydı.

Ancak Associated Press (AP) haber ajansı, Tlaib’in oyların yüzde 66’sını alarak seçimi kazanmaya yakın olduğunu bildirdi. Seçim yarışına Mart ayında katılan Jones, Detroit belediye meclisinin de başkanı. Jones Nisan ayında Corona virüsüne yakalanmıştı. Tlaib 2018 ara seçimlerinde de Jones’a karşı yalnızca 1.000 oy farkla zafer elde etmişti.