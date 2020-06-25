“ABD’de Beyazlar 25 Yıl İçinde Azınlık Olabilir”

Amerika’da beyazların sayısı azalıyor. Nüfus Sayım Dairesi’nin verilerine göre özellikle 16 yaş altındaki Amerikalılar’ın çoğu beyaz değil. Bu da Amerika tarihinde ilk kez belli yaş grubunda demografik yapının değiştiği anlamına geliyor.
Başkent Washington’daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü kıdemli araştırmacısı William Frey, Amerika’da yaş düştükçe ten renginin de koyulaştığını söylüyor. Uzman, Amerika’nın demografik yapısının gelecek yüzyıl boyunca çeşitli ırkları barındıracağını ve bu değişimin de en genç nesilden başladığını söylüyor.
ABD Nüfus Sayım Dairesi tahminlerine göre Latin Amerika kökenli olmayan beyazların sayısı, son 10 yılda ölümlerin doğum sayısını geçmesiyle azaldı.
Verilere göre Latin kökenli olmayan beyaz Amerikalı nüfus 2016 ile 2019 arası üç yılda yarım milyondan fazla azaldı. 2019 yılına bakıldığında nüfusun yüzde 40’ı ya beyaz olmayan ya Latin Amerikalı. Tahminlere göre Latin olmayan beyazlar önümüzdeki 25 yıl içinde nüfusta azınlığa düşecek.
Brookings uzmanı Frey’e göre geçen yıl ölüm sayısının doğumlara göre çok olması ve ABD’ye göçün yavaşlaması 2010’dan beri oluşan bu tabloda etkili. Geçen yıl Latin asıllı olmayan beyazların ortalama yaşı 43,7’ydi. Bu da onları diğer etnik kökenler arasında en yaşlı grup haline getiriyor. Uzmana göre 2020’de yapılan nüfus sayımı sonuçları da benzer çıkarsa, 1790’dan beri beyaz ırkın sayısındaki en büyük düşüş kaydedilebilir. Frey’e göre yaşlanan beyaz nüfus ve beyaz kadınlar arasında doğurganlık oranının azalması da bu durumda etkili oldu.
En fazla artış Asyalı nüfusunda
ABD’de beyazların doğum oranında yaşanan azalma, son 10 yılda 18 yaş altı nüfusta ciddi düşüşe yol açtı. Son 10 yılda ABD’de nüfusu en hızlı artan ırkı Asya kökenliler oluşturdu. ABD’deki Asyalılar’ın nüfusu yüzde 30 arttı. Bu artışın neredeyse üçte ikisini ABD’ye göç edenler oluşturdu.
Asya kökenli Amerikalılar’ın sayısındaki artışı Latin kökenli Amerikalılar izliyor. ABD’de 2010’dan beri Latin Amerika kökenli nüfusta yüzde 20’lik artış kaydedildi. Öte yandan bu grup içindeki doğum oranları ölüm oranlarından çok daha fazla.
Siyah Amerikalılar’ın nüfusunda da son 10 yılda yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Buna karşılık beyaz ırk yüzde 4,3’lük nüfus artışıyla tüm ırklar arasında en son sırada yer alıyor.
Amerika’da son 10 yılda 65 yaş üzeri kişi sayısı artarak ülke nüfusunun 3’te birini oluşturdu. 2010 yılında nüfusun yüzde 13’ünü oluşturan 65 yaş üzeri grup bugün nüfusun yüzde 16’sı.
Amerika’daki yaşlı nüfusun en çok olduğu eyaletler ise Maine, Florida, Batı Virginia ve Vermont. Verilere göre bu eyaletlerin nüfusunun yüzde 20’si 65 yaş üzerinde.