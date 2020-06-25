“ABD’de Beyazlar 25 Yıl İçinde Azınlık Olabilir”

Amerika’da beyazların sayısı azalıyor. Nüfus Sayım Dairesi’nin verilerine göre özellikle 16 yaş altındaki Amerikalılar’ın çoğu beyaz değil. Bu da Amerika tarihinde ilk kez belli yaş grubunda demografik yapının değiştiği anlamına geliyor.

Başkent Washington’daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü kıdemli araştırmacısı William Frey, Amerika’da yaş düştükçe ten renginin de koyulaştığını söylüyor. Uzman, Amerika’nın demografik yapısının gelecek yüzyıl boyunca çeşitli ırkları barındıracağını ve bu değişimin de en genç nesilden başladığını söylüyor.

ABD Nüfus Sayım Dairesi tahminlerine göre Latin Amerika kökenli olmayan beyazların sayısı, son 10 yılda ölümlerin doğum sayısını geçmesiyle azaldı.

Verilere göre Latin kökenli olmayan beyaz Amerikalı nüfus 2016 ile 2019 arası üç yılda yarım milyondan fazla azaldı. 2019 yılına bakıldığında nüfusun yüzde 40’ı ya beyaz olmayan ya Latin Amerikalı. Tahminlere göre Latin olmayan beyazlar önümüzdeki 25 yıl içinde nüfusta azınlığa düşecek.

Brookings uzmanı Frey’e göre geçen yıl ölüm sayısının doğumlara göre çok olması ve ABD’ye göçün yavaşlaması 2010’dan beri oluşan bu tabloda etkili. Geçen yıl Latin asıllı olmayan beyazların ortalama yaşı 43,7’ydi. Bu da onları diğer etnik kökenler arasında en yaşlı grup haline getiriyor. Uzmana göre 2020’de yapılan nüfus sayımı sonuçları da benzer çıkarsa, 1790’dan beri beyaz ırkın sayısındaki en büyük düşüş kaydedilebilir. Frey’e göre yaşlanan beyaz nüfus ve beyaz kadınlar arasında doğurganlık oranının azalması da bu durumda etkili oldu.