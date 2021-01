ABD'de Biden dönemine nasıl geçilecek?

Washington yemin töreni için hazırlıklarını tamamladı. Trump yemin törenine katılmıyor, tören sırasında Palm Beach'teki otelinde olacak.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihi günlerinden birini yaşıyor. Başkanlık seçimlerinden yaklaşık iki buçuk ay sonra seçimin galibi Demokrat Partili politikacı Joe Biden, ülkenin 46'ıncı başkanı olarak bugün yemin ederek Beyaz Saray'daki yeni görevine başlayacak. Böylece sadece dört yıl süren Donald Trump dönemi de resmen kapanmış olacak. Trump, ikinci kez aday olduğu başkanlık seçimlerinde koltuğunu kaptırdığı Biden'ın yemin törenine katılmıyor. Cumhuriyetçi politikacı, Washington'da yapılacak tören sırasında Palm Beach'te kendine ait tatil sitesinde olacak .

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD'de Biden dönemine geçiş şöyle olacak:

- Saat 08:00 (TSİ 16:00): Donald Trump ve First Lady Melania Trump Beyaz Saray'dan ayrılacak. Başkanlık helikopteri Marine One ile askeri havaalanı Andrews'e geçecek olan çift burada düzenlenen veda törenine katılacak. Çift törenden sonra son kez binecekleri başkanlık uçağı Air Force One ile Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e uçacak.