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ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı

27.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki bir bilgisayar oyunu turnuvasına yapılan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı

Saldırının ardından saldırgan intihar etti.Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentinde düzenlenen bir bilgisayar oyunu turnuvasına saldıran silahlı bir kişi, iki katılımcıyı öldürdükten sonra intihar etti.

Dokuz kişinin açılan ateşten, iki kişinin de kaçarken yaralandığı saldırının faili olarak emniyet yetkilieri 24 yaşındaki David Katz isminde bir şüpheliyi teşhis etti. Los Angeles Times gazetesinin bildirdiğine göre turnuvada mücadele eden saldırgan, oyunu kaybettikten sonra diğer oyuncuları hedef aldı ve ardından silahı kendisine doğrulttu.

Ülkenin Atlantik kıyısındaki Baltimore kentinden turnuvaya katıldığı belirlenen Katz'ın evi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranırken, emniyet yetkilileri saldırıda başka bir failin olmadığını belirtti.

Jacksonville'deki bir alışveriş merkezinde, Madden NFL 19 isimli popüler Amerikan futbolu oyunu turnuvası sırasında yapılan saldırı, internette Twitch platformu üzerinden yapılan canlı yayınlarda da duyuldu.

Pompalı tüfekle saldırdı

Failin neden böyle bir silahlı saldırı gerçekleştirdiği henüz tespit edilmezken, David Katz ismi, oyunun yaratıcısı EA Sports firmasında 2017 şampiyonu olarak geçiyor. Saldırı sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan EA Sports, yaşananlardan dolayı üzüntü dile getiren bir mesaj yayınladı.

Mesajda "Pazar günü Jacksonville'de yaşanan trajik durum, güçlü bir şekilde kınadığımız anlamsız bir şiddet olayıdır. Hayatlarını kaybeden ve yaralanan kurbanların ailelerine en içten duygularımızı iletiyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca yaşananlardan duydukları üzüntüyü belirten EA Sports çalışanları, emniyet ve sağlık görevlilerinin alana hızlı bir şekilde ulaşmasından dolayı da teşekkürlerini iletti.

Florida Valisi Rick Scott, saldırıdan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını ve olaya müdahale için gerekli federal kaynakları ayırmaya hazır olduğunu ilettiğini açıkladı.

Ateşli silah tartışması yine gündemde

Pazar günkü saldırının ardından ABD'de tartışılan ateşli silahlara erişim konusu bir kez daha gündeme geldi. Saldırı sonrası Temsilciler Meclisi eski üyesi Gwen Graham destekçilerine bir e-mail göndererek bu tip saldırıları engellemenin yolunun, "Ölüm döngüsündeki suç ortağı politikacıları seçimlerle görevden almaktan geçtiğini" yazdı.

Eski Miami Beach Belediye Başkanı Philip Levine da yazılı bir açıklama yaparak, "Dehşete düşmüş ve öfkeli bir durumdayım" ifadesini kullandı ve "yeni liderler için vakit geldi" dedi. Graham ve Levine, ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlerde Florida valisi olmak için yarışıyor.

Bu yıl şubat ayında Florida eyaletinin Parkland kentindeki bir liseye yapılan saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran 2016'da da yine aynı eyaletin Orlando kentinde bir gece kulübüne yapılan saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmişti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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