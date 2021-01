ABD’de bin 606 kadın katilini tanıyor

Siyahi kadın cinayeti oranları daha yüksek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tüm kadın cinayeti kurbanlarının yaklaşık yarısı, mevcut veya eski bir partnerleri tarafından öldürülüyor. Silah kontrolü savunucuları, ABD’deki aynı yaş grubu siyahi kadınların partneri tarafından ölümcül bir şekilde vurulma ihtimalinin beyaz kadınlardan 2 kat daha fazla olduğunu ve genç siyahi kadınların yakın bir partner tarafından vurulma ve öldürülme olasılığının beyaz kadınlara göre neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu savunuyor.

Kadın cinayetlerinde kullanılan en yaygın silahlar

ABD’de 2018’de kadın cinayetlerinde kullanılan silahın tespit edilebildiği cinayetlerde, kadınların yüzde 56’sının silahla öldürüldü. Kadınların 330’u bıçak veya diğer kesici aletlerle, 101 kadın keskin bir cisimle ve 177 kadın ise fiziksel saldırı sonucu öldürüldü.

Şiddet gören kadın sayısı artıyor

ABD’de suç oranları son 20 yılda istikrarlı bir şekilde düşüş gösterirken cinayet oranları son yıllarda yükselmeye devam etti. Bazı şehirlerde cinayet oranları endişe verici hızda arttı. Chicago’da 2015 yılında 496, 2016’da ise 762 kadın cinayeti işlendi.

ABD’de ortalama dakikada 20 kişi bir partneri tarafından fiziksel olarak istismar ediliyor. Bir yıl boyunca, 10 milyondan fazla kadın ve erkeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlamına geliyor. Her 4 kadından 1’i ve 9 erkekten 1’i partneri tarafından fiziksel, cinsel şiddete maruz kalıyor.

Öte yandan ABD’de her 3 kadından 1’i ve 4 erkekten 1’inin partneri tarafından bir tür fiziksel şiddet yaşadığını söylüyor. 7 kadından 1’i ve 25 erkekten 1’i partneri tarafından yaralanırken, 10 kadından 1’i ise partneri tarafından tecavüze uğruyor. Her 4 kadından 1’i ve 7 erkekten 1’i hayatları boyunca partnerleri tarafından şiddetli fiziksel şiddete maruz kalıyor. 7 kadından 1’i ve 18 erkekten 1’i yaşamları boyunca partnerleri tarafından çok korktukları, kendilerinin veya yakınlarının zarar göreceğine ya da öldürüleceğine inandıkları noktaya kadar takip edildi.

Bir günde 20 binden fazla telefon görüşmesi

ABD’de sıradan bir günde ülke çapındaki aile içi şiddet yardım hatlarına 20 binden fazla telefon görüşmesi yapıldığı bildirildi. ABD’de her 5 kadından 1’i ve 71 erkekten 1’i yaşamı boyunca tecavüze uğruyor.