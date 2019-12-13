ABD'de bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolüne dair Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne süre verildi

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, (MBS) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığını açıklaması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) bir ay süre tanıdı.

Söz konusu talep, Temsilciler Meclisinin dün genel kuruldan geçirdiği "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı.

ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan yönetimini, Kaşıkçı'nın ölümünden ve Yemen'deki savaştan sorumlu tutan maddelerin kaldırılması için Beyaz Saray adına Kongre üyeleriyle pazarlık yaptı ancak tasarının son halinde söz konusu maddeler yeniden eklendi.

- "Bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak"

Tasarıya ilişkin The Guardian'a konuşan Demokrat Vekil Tom Malinowski, bin Selman'ın Kaçıkçı cinayetinden bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI'dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti.

Malinowski, şu ifadeleri kullandı: