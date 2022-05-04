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ABD'de binlerce kişi kürtaj hakkı için yürüdü

04.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını güvence altına alan hükmü bozmaya yönelik planlarına ilişkin sızdırılan belge protestolara neden oldu.

ABD'de binlerce kişi kürtaj hakkı için yürüdü

New York'ta binlerce kişi, Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakkını kaldırmaya yönelik karar taslağını protesto için yürüdü. Pazartesi günü, Amerikan haber sitesi Politico, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkının yasal dayanağını oluşturan mahkeme kararının bozulması yönündeki taslağını sızdırmıştı. Taslak, Cumhuriyetçilerin desteğini alırken; Demokratlar, Başkan Joe Biden'ı karara direnmeye çağırmıştı.

Salı günü Manhattan'da düzenlenen eylemde konuşan Demokrat Partili New York eyaleti Başsavcısı Letitia James, kürtaj hakkını savunmanın şimdiye kadar verilen en büyük mücadelelerden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de yaklaşık 20 yıl önce 'gururla' kürtaj olduğunu açıkladı. Kadınların tehlikeli kürtaj yöntemlerine başvurmak zorunda kaldığı zamanlara geri dönülemeyeceğini ve kadınların kendi bedenleri üzerindeki kontrolünün temel bir hak olduğunu vurgulayan James, "Şimdi susma zamanı değil" diye konuştu.

Teksas'ın Austin kentinde de yüzlerce kişi kürtaj hakkı için yürürken, Kaliforniya'nın birçok şehrinde ve Washington'da da protestolar düzenlendi.

Biden'den hukuk sisteminde kökten değişim uyarısı

Sızdırılan taslak belgeye ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, kadınların seçim hakkının temel bir hak olduğunu vurgulayarak, bu planları engellemenin ancak Demokratların Kongre'de daha fazla sandalye kazanması halinde mümkün olacağına dikkat çekti. Biden, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "radikal" olarak nitelendirdiği taslağın Amerikan hukuk sisteminde köklü bir eksen kaymasının başlangıcı olabileceğine ilişkin uyarıda bulunarak, söz konusu taslağın gelecekte eşcinsel evlilikleri ve ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme biçimlerini de tartışmaya açık hale getirebileceğini söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 1973'te "Roe v. Wade kararı" olarak bilinen hükmüyle kürtaj hakkının anayasal bir hak olduğu yönündeki tarihi kararını vermiş ve kürtaj uygulamasının federal düzeyde yasalaşmasının yolunu açmıştı. Biden'ın selefi Donald Trump döneminden bu yana muhafazakar yargıçların çoğunluğu oluşturduğu Yüksek Mahkeme'nin bu hükmü bozması halinde, eyaletler kürtaj uygulamasını yeniden yasaklayabilir ya da uygulamaya erişimi önemli ölçüde sınırlandırabilir. 50 eyaletin yarısının bu yönde karar alması öngörülüyor. Yüksek Mahkeme'nin kararının Haziran'da açıklanması bekleniyor.

AFP,AP/SÖ,TY

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