ABD'de binlerce Müslüman yıllık kongrede buluştu

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ve Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin (MAS) ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği yıllık kongre başladı.

ABD'deki en büyük ve aktif Müslüman çatı kuruluşları olan ICNA ve MAS'ın 44. kez düzenlediği kongre, Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan ICNA-MAS Kongresi, cuma namazı ile başladı. Bu yılki ana teması "İnsanlığı İyileştirmek: İslam'dan Dersler" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek.

150'den fazla Amerikalı Müslüman'ın sunum yapacağı kongrede, ABD'de yaşayan Müslümanlar'ın karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve eğitim gibi konular ele alınacak.

- Türk organizasyonları da katılıyor

20 binden fazla Müslümanı bir araya getirmesi beklenen kongrede, gün boyu sürecek konferans ve eğitim programlarının yanında tanıtım ve alışveriş stantlarının yer alacağı büyük bir pazar alanı da kuruldu.