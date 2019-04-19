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ABD'de binlerce Müslüman yıllık kongrede buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin Washington'da ortaklaşa düzenlediği kongrede, ülkenin farklı eyaletlerinden gelen binlerce Müslüman, ABD'de ırkçılık ve İslamofobi gibi güncel sorunları değerlendirecek

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ve Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin (MAS) ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği yıllık kongre başladı.

ABD'deki en büyük ve aktif Müslüman çatı kuruluşları olan ICNA ve MAS'ın 44. kez düzenlediği kongre, Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan ICNA-MAS Kongresi, cuma namazı ile başladı. Bu yılki ana teması "İnsanlığı İyileştirmek: İslam'dan Dersler" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek.

150'den fazla Amerikalı Müslüman'ın sunum yapacağı kongrede, ABD'de yaşayan Müslümanlar'ın karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve eğitim gibi konular ele alınacak.

- Türk organizasyonları da katılıyor

20 binden fazla Müslümanı bir araya getirmesi beklenen kongrede, gün boyu sürecek konferans ve eğitim programlarının yanında tanıtım ve alışveriş stantlarının yer alacağı büyük bir pazar alanı da kuruldu.

Söz konusu alanda Türk ticari şirketlerin yanı sıra, ABD'de kurulu veya organizasyonu bulunan Türk sivil toplum kurumları da stantlar açacak.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Zakat Foundation (ZF), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gibi organizasyonlar, kongrenin bir bölümünde kurulan alanda açtıkları stantlarda etkinliğe katılan Müslümanlar'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek.

İlk olarak 1968'de ABD’deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa büyük katılımlı kongre düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası ( Walter E. Washington Kongre Merkezi

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