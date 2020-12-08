ABD'de Biontech ve Pfizer'in aşısına yeşil ışık

Aşıya yakında ABD'de kullanım izni verilmesi bekleniyor.ABD İlaç Kurumu (FDA), Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşıyla ilgili değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. Kurumun hazırladığı raporda 38 bin kişinin katıldığı klinik araştırmanın sonuçlarının değerlendirildiği belirtilerek aşının güvenliğiyle ilgili "herhangi bir kuşkunun" bulunmadığı ifade edildi. Aşının "güvenli" olarak sınıflandırıldığı raporda, kullanım izni verilmesinde bir sakınca olmadığı vurgulandı.

FDA'nın Perşembe günü düzenlenecek oturumunda ise aşıya acil kullanım izni verilmesini karara bağlaması bekleniyor. FDA uzmanlarının hazırladığı rapordan olumlu sonuç çıkması nedeniyle aşıya izin çıkacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de aşının kullanımına başlandı

Biontech ve Pfizer'in aşısına ilk kullanım izni veren İngiltere olmuştu. İngiltere'de bugünden itibaren de aşılama uygulamasına başlandı.

Biontech ve Pfizer, Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) başvurmuştu. EMA'nın da yakında bu başvuruyu inceleyip kararını vermesi gerekiyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek.