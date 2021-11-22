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ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 20'den fazla kişi yaralandı, can kayıpları var

22.11.2021 05:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kentinde Noel için bir araya gelen kalabalığın arasına giren SUV tipi bir araç çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 20'den fazla kişi yaralandı, can kayıpları var

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kentinde Noel için bir araya gelen kalabalığın arasına giren SUV tipi bir araç çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

İlk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Polis olayda can kayıplarının da yaşandığını belirtti.

Sosyal medyada olaya ait olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerde, kırmızı bir araç kalabalığa dalarak çok sayıda kişiye çarpıyor. O sırada kalabalıktakilerden çığlıkların yükseldiği duyuluyor.

Polis müdürü Dan Thompson basına yaptığı açıklamada, şüpheli aracı ele geçirdiklerini bildirdi. Bir kişinin olayla ilgili teşhis edildiğini söyleyen Thompson, olaya ilişkin başka detay paylaşmadı.

Aracın çarptığı yaralılar ambülanslarla hastanelere taşındı.

Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly, travmatik bir durumun yaşandığını dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerden birinde, aracın bariyerlere çarptıktan sonra müzisyenlerden oluşan bir gruba doğru sürdüğü görülüyor.

Olay yerindeki görgü tanıklarından Angelito Tenorio, "Olay gerçekleştiğinde yürüyüşü henüz bitirmiştik. Son sürat giden bir SUV gördük ve ardından çarpma sesi duyduk. Aracın sıkıştırdığı kişilerin çığlıklarını duyduk" dedi.

Polis olay yerindekilere, dükkanlara sığınmaları çağrısını yaptı.

Fox6 televizyon kanalına konuşan bir kadın ise SUV aracın 9-15 yaş aralığındaki bir dansçı kız grubuna çarptığını ileri sürdü.

Beyaz Saray yetkilileri ise olayı yakından izlediklerini, gerek duyulduğu takdirde eyalet ve yerel yönetime destek vereceklerini aktardı.

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