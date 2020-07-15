Korona aşısıda başarılı sonuçlar umutları artırdı

ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, birlikte çalıştıkları biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıyla ilgili başlayan klinik testlerin ilk aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor üretmesinin sağlandığını açıkladı. Enstitü, 18 ila 55 yaşlarındaki 45 deneğin aşılanması sonrası herhangi bir yan etki görülmediğini de belirtti.

Moderna şirketinden yapılan açıklamada da aşının deneklere iki ay içinde iki kez enjekte edildiği ve deneklerin, COVID-19 tanısı konulan kişilerden daha fazla antikor ürettiği vurgulandı. "Sağlam bir bağışıklık reaksiyonu" görüldüğünü kaydeden Moderna, testlere daha geniş bir katılımla devam edileceğini de belirtti.

Şirket, klinik testlerin üçüncü aşamasını aşıyı Temmuz sonuna kadar 30 bin kişide deneyerek tamamlamayı hedefliyor. Ancak araştırmanın kesin sonuçlarına ulaşılmasının ise Ekim 2022'yi bulabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta sonu merkezi Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech firmasının ABD'li ilaç şirketi Pfizer'le sürdürdüğü araştırmada da denekler üzerinde antikor gelişiminin sağlandığını açıklanmıştı. BioNTech'in direktörü Uğur Şahin, geçen Cumartesi günü Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda lisans almak için başvuruda bulunmalarının mümkün olduğunu söylemişti.