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ABD’de Bir Aşıya Daha Acil Kullanım İzni

19.12.2020 04:40 | Son Güncelleme:
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ABD’de Bir Aşıya Daha Acil Kullanım İzni

Amerikalı Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşı Amerika’da acil kullanım izni alan ikinci Corona virüsü aşısı oldu

Amerikalı Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşı Amerika’da acil kullanım izni alan ikinci Corona virüsü aşısı oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı Perşembe günü danışma kurulunun aşıyı desteklemesinin ardından Cuma akşam saatlerinde verdi.

Moderna, aşının 5 milyon 900 bin dozunun en erken bu hafta sonu dağıtılması için ABD yönetimiyle birlikte çalışıyor.

FDA, geçtiğimiz hafta da Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil durumda kullanım izni vermiş, aşının dağıtımına ve sağlık çalışanlarıyla en riskli gruptakilere uygulanmasına başlanmıştı.

Moderna aşısının depolama ve dağıtımı daha kolay olabilir

Her iki aşının da klinik deneylerinde etki oranının yüzde 95 olduğu açıklanmıştı. Pfizer’in aşısının çok düşük sıcaklıkta saklanması gerekliliği aşının depolanmasıyla ilgili zorlukları gündeme getirirken Moderna’nın aşısının daha yüksek sıcaklıkta saklanabildiği için daha kolay depolanabileceği belirtiliyor. Bunun da Moderna’nın ürettiği aşıya dağıtım açısından avantaj sağlayabileceği sanılıyor.

Saklanma koşulları daha kolay olduğu için Moderna’nın aşısının kırsal bölgelerdeki hastaneler gibi erişimi zor yerlerde kullanılması bekleniyor.

Diğer aşıya göre daha fazla yan etki görüldü

Günlük hayatta kullanılan buzdolaplarında saklanabilen aşı, 28 gün arayla iki doz olarak uygulanacak.

Ancak Moderna aşısının 30 bin gönüllüyü kapsayan üçüncü evre deneylerinde Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla daha fazla yan etki saptandı. Yetkililer, Moderna aşısının en sık görülen yan etkilerinin ciltte döküntü, kaşıntı, kızarıklık gibi kısa sürede ortadan kaybolan etkiler olduğunu söyledi.

Haziran’a kadar 200 milyon doz aşı

FDA Başkanı Stephen M. Hahn yaptığı açıklamada ‘‘Corona virüsüyle mücadelede iki aşının da erişilebilir olmasıyla ABD’de her gün çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan küresel salgınla mücadelede FDA bir hayati adım daha atmış oldu’’ dedi.

Moderna ABD yönetimiyle yaptığı anlaşmaya göre bu yıl 20 milyon doz, toplamdaysa 2021 yılının Haziran ayına kadar 200 milyon doz aşı sağlayacak.

Amerika’da Corona virüsü salgınında son haftalarda günde 3.000’den fazla ölüm yaşanıyor.

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