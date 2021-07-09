HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

09.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Montana'da doğal yaşamdan sorumlu kurumlar, ormanlık ve dağlık alanda bir kamp alanına girerek bir kadını çadırından çekip öldüren boz ayıyı arıyor. Korunma içgüdüsü dışındaki bu tür saldırılarda, ayı tehdit sayılarak öldürülüyor.

ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

ABD'de yetkililer Montana'daki bir kamp yerinde gece yarısı bir kadını çadırından çekip çıkararak öldüren boz ayıyı arıyor.

California'lı bir hemşire olan 65 yaşındaki Leah Lokan, çıktığı bisiklet turunda Ovando kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde mola vermiş ve çadır kurmuştu.

Salı günü yaşanan saldırı sırasında kamp sakinleri hayvanı ayı caydırıcı sprey ile kovaladılar.

Amerikan Doğal Yaşam görevlileri ve kolluk güçleri, Lokan'ı öldüren ayıyı bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor ve bulurlarsa öldürmeyi planladıklarını söylüyorlar.

Montana Balık, Doğal Hayat ve Parklar Kurumu'nun (FWP) verdiği bilgiye göre, özel bir hava kurtarma şirketi olan Two Bear Air Rescue hayvanın yerini tespit etmek için kızılötesi teknolojisi kullanıyor.

Ayrıca, aynı gece ayının bir çok tavuğu öldürüp yediği, bölgedeki tavuk çiftliğinin yakınlarına da tuzaklar kuruldu.

Olayı inceleyen yetkililer hayvanın yaklaşık 181 kilo ağırlığında olduğunu ve DNA'sının tespit edildiğini söylüyorlar. Tuzaklara yakalanan ayılara DNA testi yaparak, saldırgan ayıyı bulmayı planlıyorlar.

Önce görünüp kaçmış, sonra geri dönmüş

Hayatını kaybeden hemşirenin arkadaşı Mary Flowers, AP haber ajansına konuşarak, Lokan'ın geçmişte de uzun mesafe bisiklet turları yaptığını, bu son yolculukta yanında kız kardeşi ve bir arkadaşının da olduğunu söyledi.

Flowers "Böyle maceraları seviyordu. Hayata görülmemiş bir tutkuyla bağlıydı" diye konuştu.

FWP, ayının kamp yerine yerel saatle sabaha karşı 03.00 sularında yaklaştığını ama önce kaçtığını söylüyor.

Leah Lokan ve ayrı bir çadırda kalan iki yol arkadaşı bunun üzerine çadırlarındaki yiyecekleri dışarı çıkarıp güvenli bir yere koyuyor. Fakat kısa süre sonra ayı geri dönerek ölümle yol açan saldırıyı yapıyor.

Bu tür saldırılar çok nadir

Kampın yakınındaki Ovando, Kanada sınırının ötesine kadar uzanan ormanlık ve dağlık bir bölgedeki Glacier Ulusal Parkının güneyinde 100'den az kişinin yaşadığı bir yerleşim.

Park ABD mücavir alanında en çok sayıda ayının yaşadığı bölge fakat ölümle sonuçlanan karşılaşmalar çok nadir yaşanıyor. Son yirmi yıl içinde bu son olay dışında sadece iki ölüm yaşandı.

Bir insanın ölümüne yol açan ayılar, bu olay sürpriz bir karşılaşma sonucu olmuş ise ya da ayı yavrusunu koruyorsa öldürülmüyorlar.

Fakat Montana FWP kurumu yetkilileri AP ajansına, Lokan'ın ölümüne yol açan ayının, olayın yaşanış biçimi nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
Bangladeş'te fabrika yangını! Onlarca ölü varBangladeş'te fabrika yangını! Onlarca ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.