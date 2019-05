ABD’de bir camide yangın çıktı

ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde inşaat halindeki bir camide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan ve inşaatı devam eden bir camide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. New Haven itfaiye merkezinden yapılan açıklamada, inşaat halindeki caminin giriş katında başlayan ve ikinci katına sıçrayan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi. Yetkililer yangının çıkış nedeninin soruşturulduğunu belirterek, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.