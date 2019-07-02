HABER

ABD'de bir düzensiz göçmen daha gözaltında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD’ye girmeye çalışırken yakalanan Honduraslı düzensiz göçmenin, gözaltında yaşamını yitirdiği açıklandı

Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD’ye girmeye çalışırken yakalanan Honduraslı düzensiz göçmenin gözaltında hayatını kaybettiği, bu kişiyle birlikte son 10 ayda gözaltında ölen düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, 30 yaşındaki Honduras uyruklu Yimi Alexis Balderramos, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltında tutulduğu Teksas eyaletindeki Houston gözaltı tesisinde yaşamını yitirdi.

Balderramos'un ölümüyle, Eylül 2018'den bu yana ABD'de gözaltındayken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.

Bu kişilerin arasında 5 çocuk da bulunuyor.

Meksika sınırından ailesiyle ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken, Aralık 2018'de yakalanan Guatemalalı 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin ve 8 yaşındaki Felipe Gomaz Alonzo, gözaltında hayatlarını kaybetmiş ve bu olay ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilere neden olmuştu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasa dışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan tüm çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatını vermişti.

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldıYamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı
Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldıTunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) Felipe Gomaz Alonzo gözaltı

En Çok Okunan Haberler

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Rusya'da facia! Denizaltıda yangın

Rusya'da facia! Denizaltıda yangın

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.