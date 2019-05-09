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ABD'de bir evden binden fazla silah çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

ABD'de bir evden binden fazla silah çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir evde yapılan aramada binden fazla silah ele geçirildi.

Son günlerde okullar, ibadethaneler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi mekanlarda yaşanan silahlı saldırılarla gündeme gelen ABD'de bir evde bulunan silahlar ülkedeki silahlanma sorununu gözler önüne serdi.

Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi Jeff Lee, yaptığı açıklamada, yasa dışı silah ürettiği ve sattığından şüphelenilen bir kişinin evine ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu yetkilileri ile ortak operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda söz konusu şüphelinin gözaltına alındığını belirten Jeff, evde binden fazla silah bulunduğunu kaydetti.

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ABD Los Angeles silah

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