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ABD'de bir festivalde izdiham nedeniyle sekiz kişi öldü, yüzlerce yaralı

06.11.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de düzenlenen bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az sekiz kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de bir festivalde izdiham nedeniyle sekiz kişi öldü, yüzlerce yaralı

ABD'de düzenlenen bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az sekiz kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı.

50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yerel siyasetçi Lina Hidalgo, "son derece trajik bir geceydi" dedi ve ekledi:

"Kalplerimiz kırıldı. İnsanlar bu tip etkinliklere güzel vakit geçirmek, gevşemek ve güzel anılar için gider.

"Bu ölümlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz türden bir etkinlik değildi."

Rapçi Travis Scott, katılımcıların zor durumda olduğunu görünce konserini sonlandırdı

Houston İtfaiye Müdürü Samuel Pena, izdihamın yerel saatle Cuma 21.15 civarında başladığını söyledi:

"Kalabalık sahnenin önünde sıkışmaya başladı ve bu insanlarda paniğe yol açtı."

Pena, izdiham nedeniyle insanların yaralanmaya başlamasının da paniği artırdığını söyledi.

Houston Chronicle gazetesine göre, festivalin kurucusu Travis Scott'un 75 dakikalık performansı sırasında seyircilerin zor durumda olduğunu görünce birden fazla defa konsere ara vermek zorunda kaldı.

Ünlü rapçi güvenliklerin ön taraftaki seyircilere yardım etmesini istedi.

Işıkları ve sirenlerini açan acil durum araçları kitlenin içinden birkaç defa geçerek izdihamı dağıtmaya çalıştı.

İtfaiye Müdürü Samuel Pena yaralıların sayısının ilkyardım görevlilerinin başa çıkabileceğinden çok daha fazla olduğunu söyledi

Konser sırasında cep telefonlarıyla çekilen videolarda bazı izleyicilerin acil durum araçlarının üzerine çıktığı görülüyor.

Yetkililer yaralıların sayısının, festivaldeki ilkyardım görevlilerinin sayısını aştığını da ekledi.

Festivale giden yakınlarından haber alamayanlar için Wyndham Houston Hotel'de bir buluşma noktası kuruldu.

Yerel medya kuruluşu ABD13'ün aktardığına göre Cuma sabah festivalin başlangıcı sırasında da alana giriş sırasında olaylar çıkmış, kalabalıklar metal detektörlerini devirip içeri girmişti.

Festivalin bugün düzenlenecek ikinci günü, dün yaşananların ardından iptal edildi.

Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, "Kimse böyle bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünemezdi ama oldu" dedi ve ekledi:

"Spekülasyon yapmamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gece kimsede tüm soruların yanıtları yok."

Reuters ajansı, festivalin organizatörü Live Nation'ın sorulara yanıt vermediğini aktardı.

NRG Park'ta 2018'den beri her yıl düzenlenen festival, geçen yıl Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilememişti.

2013'te ünü artan 29 yaşındaki rapçi Travis Scott o günden bu yanan sekiz defa Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi.

Scott'yun Kylie Jenner'dan bir çocuğu bulunuyor.

Festivalin programında Chief Keef, 21 Savage ve Avustralyalı rock grubu Tame Impala da yer alıyordu.

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