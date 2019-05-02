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ABD'de bir göçmen çocuk daha bakım merkezine alındıktan sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

ABD'de bir göçmen çocuk daha bakım merkezine alındıktan sonra öldü

WASHINGTON (AA) - ABD'de bakım merkezinde rahatsızlanan 16 yaşındaki Guatemalalı göçmen erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Guatemala Dışişleri Bakanlığı, ebeveynleri yanında bulunmayan 16 yaşındaki erkek çocuğunun, 19 Nisan'da Teksas'ta El Paso yakınında sınırı geçtiğini ve bir gün sonra Brownsville'deki merkeze konulduğunu bildirdi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesinden (HHS) yapılan açıklamada, çocuğun ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi bakımına alındığında hasta görünmediği, ancak ertesi sabah ateş, titreme ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı, tedavinin ardından aynı gün taburcu edildiği belirtildi. Durumunun iyiye gitmemesi üzerine bu sefer gencin çocuk hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Guatemalalı yetkililer, beyninde enfeksiyon teşhis edilen gencin acilen ameliyata alındığını, buna rağmen salı günü yaşamını yitirdiğini açıkladı. Erkek kardeşi ve Guatemalalı konsolosluk yetkililerinin, tedavi altındayken genci ziyaret ettiği, ailesinin sıklıkla bilgilendirildiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan genç, aralık ayından bu yana ABD'de göçmen çocukların tutulduğu merkezlerde hayatını kaybeden 3. çocuk oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Guatemalalı erkek çocuğu

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