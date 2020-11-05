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ABD'de Bir Günde 100 Binden Fazla Yeni Vaka

05.11.2020 19:30 | Son Güncelleme

Son verilere göre Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle Çarşamba günü hastaneye kaldırılanların sayısı da 50 bini geçti. Önceki gün de bu rakam 50 bin civarındaydı

ABD'de Bir Günde 100 Binden Fazla Yeni Vaka

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının ve can kaybının en fazla olduğu Amerika’da salgın büyümeye devam ediyor. Pandeminin başlamasından bu yana ilk kez bir gün içinde 100 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Atlantik Dergisi’nin desteğiyle hazırlanan COVID Takip Projesi raporuna göre 4 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde kayıtlara geçen yeni Corona virüsü vaka sayısı 100 binin üzerinde seyretti.

Projeyi yürüten uzmanlar ayrıca ülke genelinde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle Çarşamba günü hastaneye kaldırılanların sayısının ise 50 bini geçtiğine dikkat çekiyor. Önceki gün de bu rakam 50 bin civarındaydı.

9 milyon 500 binden fazla vakanın, 234 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ülkede salgının ikinci dalgası özellikle Orta Batı bölgesinde hızla yayılıyor.

Danimarka’da vizonlar öldürülecek

Corona virüsü salgını Avrupa genelinde de birçok bölgede yeniden hızla yayılmaya başladı. Birçok Avrupa ülkesi gevşetilen önlemleri yeniden sıkılaştırıyor.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin 20 bölgesinin kırmızı, turuncu ve sarı olmak üzere üç kategoriye ayrılacağını açıkladı. Buna göre, kırmızı kategorideki bölgeler Corona virüsü salgınına karşı önlemlerin en sıkı olduğu bölgeler. Bu bölgelerde yaşayanlar yeni kurallar çerçevesinde çalışma ya da sağlıkla ilgili gereksinimler dışında evlerinden çıkamayacak.

Ülke genelinde ise alışveriş merkezleri ve müzeler haftasonlarında kapalı ve akşam 10’dan sabaha 5’e kadar sokağa çıkma yasağı yürürlükte. Birkaç ay önce açılan liselerde de yeniden internet üzeri eğitime dönüldü.

İngiltere, Almanya ve Belçika’da da geçen haftalarda virüsün yayılmasını önleme amaçlı yeni kısıtlamalar getirildi.

Kıta genelinde yeniden büyüyen salgında etkilenenlerin sadece insanlar olmadığı belirtiliyor. Vizon kürkü ticaretinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Danimarka’da Başbakan Mette Frederiksen virüsü taşıdığı belirtilen vizonların öldürüleceğini açıkladı. Başbakanın açıklamasına göre yaklaşık 15 milyon vizon öldürülecek.

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