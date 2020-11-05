ABD'de Bir Günde 100 Binden Fazla Yeni Vaka

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının ve can kaybının en fazla olduğu Amerika’da salgın büyümeye devam ediyor. Pandeminin başlamasından bu yana ilk kez bir gün içinde 100 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Atlantik Dergisi’nin desteğiyle hazırlanan COVID Takip Projesi raporuna göre 4 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde kayıtlara geçen yeni Corona virüsü vaka sayısı 100 binin üzerinde seyretti.

Projeyi yürüten uzmanlar ayrıca ülke genelinde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle Çarşamba günü hastaneye kaldırılanların sayısının ise 50 bini geçtiğine dikkat çekiyor. Önceki gün de bu rakam 50 bin civarındaydı.

9 milyon 500 binden fazla vakanın, 234 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ülkede salgının ikinci dalgası özellikle Orta Batı bölgesinde hızla yayılıyor.

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Corona virüsü salgını Avrupa genelinde de birçok bölgede yeniden hızla yayılmaya başladı. Birçok Avrupa ülkesi gevşetilen önlemleri yeniden sıkılaştırıyor.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin 20 bölgesinin kırmızı, turuncu ve sarı olmak üzere üç kategoriye ayrılacağını açıkladı. Buna göre, kırmızı kategorideki bölgeler Corona virüsü salgınına karşı önlemlerin en sıkı olduğu bölgeler. Bu bölgelerde yaşayanlar yeni kurallar çerçevesinde çalışma ya da sağlıkla ilgili gereksinimler dışında evlerinden çıkamayacak.