ABD’de bir günde 227 bin yeni vaka

Bu rakam ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına tekabül ediyor.Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) cuma günü 227 bin 885 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece bir gün önce 217 bin olarak açıklanan ve salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına tekabül eden rakam, 24 saat içinde on bin kişiden fazla artmış oldu.

Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da, üst üste dördüncü gün 2 bin 500 ölüm vakası eşiğini aştı. Perşembe günü 2 bin 879 kişi yaşamını yitirirken cuma günü bu rakam 2 bin 607 kişi olarak açıklandı.

Uzmanlar daha önce yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin en önemli ulusal bayramlarından Şükran Günü nedeniyle ailelerin bir araya gelmeleri ve seyahatlerin artması sonucu vaka sayılarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana den 14 milyon 300 binden fazla insan koronavirüse yakalandı. Salgının başlangıcından bu yana ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 279 bin oldu.