ABD'de bir günde 3 binin üstünde ölüm

ABD’de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybederken Almanya’da ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı.Amerika Birleşik Devletleri‘nde (ABD) son 24 saat içinde 3 bin 124 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. ABD sağlık otoriteleri, böylece bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Salgınla ilgili verileri derleyen ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi (JHU), 3 Aralık'ta en yüksek günlük ölüm sayısını 2 bin 879 olarak açıklamıştı.

En yüksek sayı ABD'de

JHU'den Perşembe sabahı yapılan açıklamada son 24 saat içinde 221 bin 267 kişiye daha virüsün bulaştığının tespit edildiği bildirildi. Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ülkede en yüksek bulaşma rakamı 227 bin 828 kişiyle geçen hafta kayıtlara geçmişti. ABD'de şimdiye kadar 15 milyon 390 bin kişi koronavirüse yakalandı. Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 289 bin 400 kişi Sars-CoV-2 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünyada en çok koronavirüs ölümü ABD'de gerçekleşti.

Almanya'da önlemler yetmiyor