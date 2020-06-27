ABD'de Bir Günde 45 bin 242 Yeni Corona Virüsü Salgını Vakası

Corona virüsü salgını başladığından bu yana Cuma günü ABD’de bir günde en çok vaka görülen gün olarak kayda geçti. Ülke genelinde bir günde 45 bin 242 yeni vaka tespit edildi. Amerika’da toplam tespit edilen vaka sayısı da 2,5 milyonu aştı.

Amerika’da belirli eyaletlerde kısıtlamaların kaldırılması ve polis karşıtı sokak eylemlerinin ardından bazı noktalarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor.

Bu eyaletlerden biri olan Teksas’ta Vali Greg Abbott, gün içerisinde barların kapalı olması ve restaurantların da kapasitelerinin yarısı kadar müşteri almalarına izin verileceğini açıkladı. Florida’da barlara içki servisini durdurmaları talimatı verildi.

Kendilerine önceden haber verilmediğini ve kısa süre içerisinde düzenlemeye gitmeleri ve kapatmaları istenilen işletme sahipleri duruma tepki gösterdi.

Salgının etkili olduğu Florida eyaletinde son 24 saatte 8 bin 942 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu vaka sayısı da rekor olarak kayda geçti.

California eyaletinin Imperial County bölgesinde de vaksa sayısında ciddi artışlar görülmesi üzerine Vali Gavin Newsom bölge halkına yönelik “Evde kal” talimatı verdi.