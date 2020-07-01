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  4. ABD'de Bir Günde 47 Binden Fazla Yeni Vaka Görüldü

ABD'de Bir Günde 47 Binden Fazla Yeni Vaka Görüldü

01.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Amerika’da Corona virüsü salgınında bir günde görülen vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dün ABD genelinde 47 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

ABD'de Bir Günde 47 Binden Fazla Yeni Vaka Görüldü

Amerika’da Corona virüsü salgınında bir günde görülen vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dün ABD genelinde 47 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Ülkede görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 700 binin üzerine çıktı. ABD’de bugüne dek 130 bin 123 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika’da son günlerde görülen artışlarda özellikle California, Teksas ve Arizona eyaletleri dikkat çekiyor. Son olarak Senato’da değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci “Net olarak şu an durumun kontrol altında olmadığını söyleyebilirim. Son derece kaygılıyım çünkü durum çok daha kötüye gidebilir” dedi.

Fauci, günlük vaka artışının 100 bine ulaşabileceğini söyledi ve riskin tüm ülke için çok büyük olduğunu dile getirdi.

Öte yandan vaka sayılarının hızla arttığı görülen Teksas ve Arizona’da yoğun bakım ünitelerinin dolduğu belirtiliyor.

Salgının yeniden hız kazanması nedeniyle pek çok eyalet daha önce gevşettikleri bazı uygulamaları yeniden uygulamaya koyuyor. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri California, Teksas, Florida’nın da aralarında bulunduğu 7 eyaletten gelen kişilere 14 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Yetkililer haftasonu yapılacak 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının da kendilerini kaygılandırdığını toplanacak kalabalıkların salgın açısından ciddi risk oluşturacağını söylüyorlar.

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