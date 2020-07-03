ABD'de Bir Günde 57 Bin 274 Vakayla Corona Virüsü Salgınında Rekor

ABD'de Corona virüsü salgınında bir günde görülen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Dün ülkede bir günde 55 bin 274 yeni vaka tespit edildi. Bu dünyada bir günde tek bir ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.
Daha önce bir günde görülen en çok vaka Brezilya’da 54 bin 771 kişi olarak kaydedilmişti. Amerika hali hazırda 2 milyon 850 bine yaklaşan vaka sayısıyla dünyada en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü ülke durumunda. Ülkede bugüne dek 130 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.
Amerika’da 50 eyaletten 37’sinde Corona virüsü vakaları artış gösteriyor. Bunlar arasında bir günde 10 binden fazla vakanın tespit edildiği Florida eyaleti de bulunuyor.
Vaka sayılarında patlama yaşanan bir diğer eyalet olan California’da yüzde 37’lik bir artış görülürken geride kalan iki haftada hastaneye yatan hasta sayısında da yüzde 56 artış oldu.
Son olarak maske takma zorunluluğu getirilen Teksas eyaletinde de dün yaklaşık 8 bin yeni vaka tespit edildi. Benzer şekilde Kansas eyaleti de maske takma zorunluluğu getirdi.
California Valisi Gavin Newsom, Corona virüsü salgınıyla ilgili günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada “Krizden çıkmış değiliz. Halen daha ilk dalganın içinde bulunuyoruz. Kişisel olarak sorumluluk almamız gerekiyor” dedi.
Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratların Başkan adayı olması beklenen Joe Biden, Başkan Trump’ın Corona virüsü salgını konusundaki politikasını bir kez daha eleştirdi. 3,8 milyon yeni istihdam sağlanmasıyla ilgili açıklamalar yapan Trump için Biden “Kriz nedeniyle yaklaşık 15 milyon Amerikalı halen işsizken zafer ilan etmeyi bırakın. Bu krizin büyüklüğünü ve korkunç sayıda Amerikalının hayatını kaybetmesini görmezden gelmekten vazgeçin” dedi.
Öte yandan Başkan Trump’ın geçen ay Tulsa şehrinde düzenlediği mitinge katılan Cumhuriyetçi Parti’nin esk Başkan Aday Adayı isimlerinden Herman Cain’in de COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Cain’in hastalığı nerede kapmış olabileceğine dair bir açıklama yapılmadı.
Tulsa’daki mitingte Trump’ın kampanyasında görevli 8 kişide de Corona virüsü tespit edilmişti.