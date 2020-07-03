ABD'de Bir Günde 57 Bin 274 Vakayla Corona Virüsü Salgınında Rekor

ABD'de Corona virüsü salgınında bir günde görülen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Dün ülkede bir günde 55 bin 274 yeni vaka tespit edildi. Bu dünyada bir günde tek bir ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Daha önce bir günde görülen en çok vaka Brezilya’da 54 bin 771 kişi olarak kaydedilmişti. Amerika hali hazırda 2 milyon 850 bine yaklaşan vaka sayısıyla dünyada en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü ülke durumunda. Ülkede bugüne dek 130 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Amerika’da 50 eyaletten 37’sinde Corona virüsü vakaları artış gösteriyor. Bunlar arasında bir günde 10 binden fazla vakanın tespit edildiği Florida eyaleti de bulunuyor.

Vaka sayılarında patlama yaşanan bir diğer eyalet olan California’da yüzde 37’lik bir artış görülürken geride kalan iki haftada hastaneye yatan hasta sayısında da yüzde 56 artış oldu.

Son olarak maske takma zorunluluğu getirilen Teksas eyaletinde de dün yaklaşık 8 bin yeni vaka tespit edildi. Benzer şekilde Kansas eyaleti de maske takma zorunluluğu getirdi.