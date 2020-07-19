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ABD’de Bir Günde 75 Bine Yakın Vaka

19.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cumartesi günü 74 bin 710 vaka artışı olduğunu açıkladı

ABD’de Bir Günde 75 Bine Yakın Vaka

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cumartesi günü 74 bin 710 vaka artışı olduğunu açıkladı.

Ülkede vaka sayısı 3 milyon 700 bine yaklaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre de ülke genelinde toplam ölü sayısı 140 bini aştı.

Amerika, vaka ve ölüm sayısında açık ara dünyanın bir numarası.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci bir süre önce Senato’daki komisyon oturumunda vaka artışında günde 100 bin sayısına ulaşılabileceğini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı ülkedeki 50 eyaletten 43’ünde vaka artışının geçen 2 haftada devam ettiğini kaydetti.

Haziran ayının sonundan bu yana ABD’de yeni vaka sayılarında artış var. Vakalarda artışın başlamasından yaklaşık 6 hafta sonra ölü sayılarında da artış görülüyor.

ABD’de her hafta virüs nedeniyle 5 bin kişi hayatını kaybediyor. Komşu Kanada’daysa farklı bir tablo var. Kanada’da salgın başladığından bu yana toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin.

ABD, sadece bir haftada 5.600 kişiyi Corona virüsü nedeniyle kaybederken İsveç’te toplam ölü sayısı salgının başlamasından bu yana 5.600’e yükseldi.

Vakaların arttığı Arizona eyeletinin en büyük kenti Phoenix’te morglar yetersiz kaldığı için kente 14 dondurucu konteynır getirildi

Yine vaka artışının yüksek olduğu yerlerden Teksas eyaletinin San Antonio kentinde beş soğutucu kamyon bulunuyor.

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