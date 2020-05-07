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ABD’de Bir Haftada 3,2 Milyon Yeni İşsizlik Yardımı Başvurusu

07.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Amerika’da işsizlik rakamları büyümeye devam ederken, son bir hafta içinde yaklaşık 3,2 milyon kişi daha işsizlik yardımına başvurdu. Bununla beraber ülke genelinde Corona virüsü salgını sürecinde işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı 33,5 milyona ulaştı

ABD’de Bir Haftada 3,2 Milyon Yeni İşsizlik Yardımı Başvurusu

Amerika’da işsizlik rakamları büyümeye devam ederken, son bir hafta içinde yaklaşık 3,2 milyon kişi daha işsizlik yardımına başvurdu. Bununla beraber ülke genelinde Corona virüsü salgını sürecinde işsizlik yardımı talep edenlerin sayısı 33,5 milyona ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın 7 Mayıs Perşembe günü yayınladığı haftalık raporunda işsizlik yardımı başvuruları verileri aktarılırken ekonomistler, bunun süregelen krizin ulaştığı boyutun sadece belirli bir bölümünü yansıttığını vurguluyor.

Associated Press (AP) haber ajansı, ekonomi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin araştırmalarına göre Nisan ayının ortasından bu yana işten çıkarılanlar arasında yaklaşık 12 milyon kişinin işsizlik başvurusunda bulunmadığının tahmin edildiğini aktardı.

Öte yandan, çalışma saatleri ve aylık gelirleri azaltılan çalışanlar da işsizlik başvurusu yapanlar arasında olmadığından, ülkedeki istihdam sıkıntısının resmi verilerde kaydedildiğinden daha derin olduğu belirtiliyor.

İşsizlik oranının yüzde 16’ya ulaştığı tahmin ediliyor

Nisan ayı resmi istihdam raporu yarın yayınlanacak. Uzmanlar, bu raporda ülke genelindeki işsizlik oranının yüzde 16’ya kadar ulaştığının kayda geçeceği görüşünde. Bu, yaklaşık 11 yıl önce yaşanan mali krizden bu yana elde edilen kazanımların bir ayda tamamen yok olduğu anlamına geliyor.

İşsizlik oranı bu yıl Şubat ayında yüzde 3,5 Mart ayındaysa yüzde 4,4 olarak açıklanmıştı.

İnsan kaynakları ve istihdam alanında çalışmalar yürüten ADP firması raporlarına göre Amerika’da perakendeciler, restoranlar ve oteller, işten en çok eleman çıkaran sektörlerin başında geliyor. ADP’ye göre bu üç sektörde 8,5 milyondan fazla kişi salgın sürecinde işten çıkarıldı.

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