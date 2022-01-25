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ABD’de bir kadın lotodan 3 milyon dolar kazandığını spam klasörünü kontrol ettikten sonra fark etti

25.01.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan bir kadın, lotodan 3 milyon dolar kazandığını, e-posta hesabının spam (istenmeyen postalar) klasörünü kontrol etmesi sayesinde fark etti.

ABD’de bir kadın lotodan 3 milyon dolar kazandığını spam klasörünü kontrol ettikten sonra fark etti

ABD'de yaşayan bir kadın, lotodan 3 milyon dolar kazandığını, e-posta hesabının spam (istenmeyen postalar) klasörünü kontrol etmesi sayesinde fark etti.

55 yaşındaki Laura Spears, Mega Millions adlı lotoda ödülün yüzlerce milyon dolara ulaşmasının ardından oynamaya karar verdiğini anlattı, "Birkaç gün sonra başka birinden beklediğim bir e-postayı bulamayınca spam klasörüme girdim ve ödül kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm" dedi ve ekledi:

"Gözlerime inanamadım. Kontrol etmek için loto hesabıma giriş yaptım ve orada da aynı mesajı gördüm."

İkramiyenin "şok edici" olduğunu söyleyen Spears bundan sonra erken emekli olmayı ve spam klasörünü daha düzenli bir şekilde kontrol etmeyi planladığını da belirtti:

"Bir daha ödül kazanma ihtimalime karşı Michigan Lotosu'nu e-posta ayarlarımda 'güvenilir gönderici' olarak işaretledim."

Mega Millions lotosunun biletleri ABD'deki 45 eyalette iki dolara satılıyor.

2018'de South Carolina eyaletinden bir kişi, 1,6 milyar dolarlık ikramiye ile Mega Millions rekorunu kırmıştı.

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