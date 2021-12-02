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ABD'de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı

02.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir polis memuru, akülü tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdüğü için görevden alındı.

ABD'de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı

ABD'de bir polis memuru, akülü tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdüğü için görevden alındı.

Polis memurunun öldürdüğü 61 yaşındaki kişi, bir alet çantası çalmakla suçlanıyordu.

Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yaşanan olayın kamera kayıtları şehir polisi tarafından yayınlandı.

Ryan Remington isimli polis memuru ve bir Walmart zincir market çalışanı, görüntülerde Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor.

Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.

Walmart çalışanı, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.

Polisin üzerinde yer alan kameranın kaydı, Richards'ın yakındaki bir marketin girişine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Ryan Remington ve bir başka polis memuru, Richards'ı "markete girmeme" çağrısı yapıyor.

O sırada Remington, tekerlekli sandalyedeki adama dokuz el ateş ediyor ve Richards yere düşüyor. Ardından da elleri kelepçeleniyor.

Richard Lee Richards'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili Tucson polisi açıklama yaptı ve Remington isimli memurun işine son verildiğini duyurdu.

'Birçok önemli detayın saklanıyor'

Tucson Polis Müdürü Chris Magnus, "Remington'ın ölüme yol açan güç kullanımı, kurumun politikasına ve verdiğimiz eğitimlere açıkça aykırıydı" dedi.

Tucson Belediye Başkanı Regina Romero da polis memurunun hareketinin "savunulmaz ve ölçüsüz" olduğunu söyledi.

Polis memuru Remington'ın avukatı ise müvekkilinin silah kullanımına savundu.

BBC'ye konuşan avukat, yetkililerin basın toplantılarında "birçok önemli detayın saklandığını" öne sürdü.

Olay şu anda savcılık tarafından da soruşturuluyor.

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