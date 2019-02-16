ABD'de Bir Sanayi Tesisinde Silahlı Saldırı

Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir sanayi tesisinde silahlı bir kişi tarafından ateş açıldı. Yetkililer olayda bir kişinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ayrıca bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtti.

Olayın Twitter aracılığıyla polis tarafından kamuoyuna duyurulmasından yaklaşık 40 dakika sonra kent yetkilileri bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Chicago’nun 64 km. batısındaki Aurora kenti yönetiminin iletişim direktörü Clayton Muhammed yerel ABC7 kanalına yaptığı açıklamada, şüphelinin “etkisiz hale getirildiğini” söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Muhammed, olayda dört polis yetkilisinin yaralandığını ve durumlarının istikrarlı olduğunu kaydetti.

CNN televizyonu da yerel yetkililere dayandırdığı haberinde dört polisin ve bazı sivillerin saldırıda vurularak yaralandığını bildirdi.

Yerel basında yer alan görüntülerde de Aurora’da polis araçlarının geniş bir sanayi binasının çevresini sardığı görülüyor.

CNN televizyonuna konuşan tanıklardan biri, iş arkadaşlarından birini elinde tabancayla üretim tesisinin koridorunda koştuğunu gördüğünü kaydetti.

Olay yerinin yakınındaki bir okul bölgesi de öğrencilerin polis müdürünün ofisinden gelen talimatla içeride kapalı tutulduklarını ancak öğretmenlerin derslere devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada Başkan’ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve Aurora’daki olayı takip ettiğini kaydetti.

