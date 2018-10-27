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ABD'de bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

NEW YORK (AA)- ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı saldırganın ise hala sinagogun içinde olduğu ifade edildi.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. ''Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı sinagog

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