HABER

ABD'de bir yargıç Trump'ın eski danışmanının ifade vermesine hükmetti: "Başkanlar kral değildir"

26.11.2019 08:12 | Son Güncelleme

ABD'de federal yargıç Jackson, Beyaz Saray'ın yüksek rütbeli bir yetkili olmasından ötürü dokunulmazlığı olduğunu öne sürmesine rağmen eski hukuk danışmanı McGahn'ın ABD Başkanı Trump'ın azil süreci kapsamında ifade vermesi gerektiğine hükmetti. Jackson, "başkanların kral olmadığını" vurgulayarak kimsenin hukukun üstünde olmadığını dile getirdi.

ABD'de bir yargıç Trump'ın eski danışmanının ifade vermesine hükmetti: "Başkanlar kral değildir"

ABD'de bir yargıç Beyaz Saray çalışanlarının da Kongre önünde ifade vermesi gerektiğine hükmetti.

Federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray'ın yüksek rütbeli bir yetkili olmasından ötürü dokunulmazlığı olduğunu öne sürmesine rağmen eski hukuk danışmanı Don McGahn'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci kapsamında ifade vermesi gerektiğine karar verdi.

Bu karar Trump'ın Kongre ile mücadelesinde Beyaz Saray aleyhine darbe vuran bir karar oldu.

Böylece McGahn gibi önemli bir tanığın ifade vermesi sağlanacak; bu süreçte başka kritik isimlerin de konuşmasının önü açılmış olacak.

Trump ve yönetimi, azil süreci ve Demokratların yürüttüğü diğer soruşturmalar kapsamında işbirliği yapmaktan kaçınıyor; aynı zamanda Beyaz Saray çalışanlarına da mahkeme celplerine uymamaları yönünde salık veriyordu.

Kararını açıkladığı 120 sayfalık metinde kimsenin 'hukukun üstünde olmadığını' vurgulayan Yargıç Jackson, yürütme organı yetkililerinin Kongre'nin zorunlu süreçlerinden muaf olmadığını söyledi.

Jackson, "başkanların kral olmadığını" ifade ederek Trump'ın, danışmanlarını Kongre'de ifade vermelerini engelleme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, Reuters haber ajansına bu kararı temyize götüreceklerini söyledi.

McGahn, daha önce Kongre'nin ifade vermesi için yaptığı çağrıya direnerek oturuma gelmemişti.

McGahn'ın 2016 yılında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediğine dair ifade vermesi istenmişti.

Mayıs ayında ifadeye çağrılmıştı

Ekim 2018'de danışmanlık görevinden ayrılan McGahn, bu yılın Mayıs ayında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından, eski FBI başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrılmıştı.

Mueller'ın yürüttüğü soruşturma artık kapanmış olsa da Demokratlar, Trump'ın Mueller'ın soruşturmadan çekilmesi için uğraşıp uğraşmadığını öğrenmek, bunun için de McGahn'ın ifadesine başvurmak istiyor.

Böylece Trump'a karşı azil sürecinde adaletin engellenmesi kozuna sahip olabileceklerini düşünüyorlar.

Azil süreci soruşturmasında Trump, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Trump, azil soruşturmasını bir "cadı avı" diye tanımlıyor.

President Donald Trump at a rally on 14 November

Azil soruşturması neden başladı?

Soruşturmanın merkezinde, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında 25 Temmuz'da yapılan bir telefon görüşmesi var.

Telefon konuşmasının zabıtları, Trump'ın Zelensky'den, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddialarını soruşturmasını istediğini gösteriyor.

Azil süreci

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklikResmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik
Adana’da 50 firariye şafak vakti baskınAdana’da 50 firariye şafak vakti baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 9 ilde ByLock operasyonu! Gözaltılar var

9 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Aile Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapılarında değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini tavsiye etti

Kraliçe'den övgü dolu sözler!

Pendik'te başlayan kovalamaca Kartal'da kazayla bitti

Pendik'te başlayan kovalamaca Kartal'da kazayla bitti

Önce İngiliz ajan şimdi de NATO doktoru! İzmir'deki evinde ölü bulundu

Önce İngiliz ajan şimdi de NATO doktoru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.