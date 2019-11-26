ABD'de bir yargıç Trump'ın eski danışmanının ifade vermesine hükmetti: "Başkanlar kral değildir"

ABD'de bir yargıç Beyaz Saray çalışanlarının da Kongre önünde ifade vermesi gerektiğine hükmetti.

Federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray'ın yüksek rütbeli bir yetkili olmasından ötürü dokunulmazlığı olduğunu öne sürmesine rağmen eski hukuk danışmanı Don McGahn'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci kapsamında ifade vermesi gerektiğine karar verdi.

Bu karar Trump'ın Kongre ile mücadelesinde Beyaz Saray aleyhine darbe vuran bir karar oldu.

Böylece McGahn gibi önemli bir tanığın ifade vermesi sağlanacak; bu süreçte başka kritik isimlerin de konuşmasının önü açılmış olacak.

Trump ve yönetimi, azil süreci ve Demokratların yürüttüğü diğer soruşturmalar kapsamında işbirliği yapmaktan kaçınıyor; aynı zamanda Beyaz Saray çalışanlarına da mahkeme celplerine uymamaları yönünde salık veriyordu.

Kararını açıkladığı 120 sayfalık metinde kimsenin 'hukukun üstünde olmadığını' vurgulayan Yargıç Jackson, yürütme organı yetkililerinin Kongre'nin zorunlu süreçlerinden muaf olmadığını söyledi.

Jackson, "başkanların kral olmadığını" ifade ederek Trump'ın, danışmanlarını Kongre'de ifade vermelerini engelleme yetkisine sahip olmadığını söyledi.