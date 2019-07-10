ABD’de Böbrek Hastalarını Rahatlatacak Trump Reformu

ABD Başkanı Donald Trump, böbrek hastaları ve organ nakli bekleyenleri yakından ilgilendiren önemli bir başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnameyle, böbrek hastalıklarının son evreye gelmeden önlenmesi, tedavilerin ucuzlatılması, canlı böbrek bağışının teşvikiyle devletin sağlık harcamalarından milyarlarca dolar tasarruf etmesi öngörülüyor.

37 milyon Amerikalı kronik böbrek hastası ve bu hastaların 726 bininin ölümcül son evrede olduğu belirtilen raporda, her yıl 100 bin kişinin diyaliz tedavisine başladığı, 100 bin Amerikalı’nın da böbrek nakli beklediğine dikkat çekildi.

Kararnamede, Sağlık Bakanlığı’nın 30 gün içinde böbrek hastalarının ceplerinden ödedikleri masrafların azaltılması, devlet sağlık sigortasının önleyici tedavilerde daha esnek ödeme seçenekleri sunması, evde diyaliz tedavisinin daha ulaşılabilir hale getirilerek gereksiz hastane süreçlerinin azaltılması için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İmza sonrası açıklama yapan Donald Trump, hastaların kendi evlerinin konforunda diyaliz tedavisi almasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Şu anki sistem hastaların büyük merkezlerde zaman alıcı ve pahalı diyaliz görmesi üzerine kurulu. Bu sistemin devlet sigortası Medicare’e maliyeti 113 milyar doları açmış durumda. Federal sağlık yetkilileri, bunun yerine evde diyaliz ve böbrek nakli üzerine bir sistem kurmak istiyor.