ABD’de Böbrek Hastalarını Rahatlatacak Trump Reformu

ABD Başkanı Donald Trump, böbrek hastaları ve organ nakli bekleyenleri yakından ilgilendiren önemli bir başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnameyle, böbrek hastalıklarının son evreye gelmeden önlenmesi, tedavilerin ucuzlatılması, canlı böbrek bağışının teşvikiyle devletin sağlık harcamalarından milyarlarca dolar tasarruf etmesi öngörülüyor.
37 milyon Amerikalı kronik böbrek hastası ve bu hastaların 726 bininin ölümcül son evrede olduğu belirtilen raporda, her yıl 100 bin kişinin diyaliz tedavisine başladığı, 100 bin Amerikalı’nın da böbrek nakli beklediğine dikkat çekildi.
Kararnamede, Sağlık Bakanlığı’nın 30 gün içinde böbrek hastalarının ceplerinden ödedikleri masrafların azaltılması, devlet sağlık sigortasının önleyici tedavilerde daha esnek ödeme seçenekleri sunması, evde diyaliz tedavisinin daha ulaşılabilir hale getirilerek gereksiz hastane süreçlerinin azaltılması için çalışmalara başlayacağı belirtildi.
İmza sonrası açıklama yapan Donald Trump, hastaların kendi evlerinin konforunda diyaliz tedavisi almasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Şu anki sistem hastaların büyük merkezlerde zaman alıcı ve pahalı diyaliz görmesi üzerine kurulu. Bu sistemin devlet sigortası Medicare’e maliyeti 113 milyar doları açmış durumda. Federal sağlık yetkilileri, bunun yerine evde diyaliz ve böbrek nakli üzerine bir sistem kurmak istiyor.
Trump’ın başkanlık kararnamesinde Organ Sağlama Örgütü kurallarının gözden geçirilerek, organ tedariki ve kadavradan bağışlanan organların kullanımının arttırılması için Sağlık Bakanlığı’na 90 gün içinde yeni bir düzenleme sunması talimatı verildi.
Kararnamede bakanlığın 180 gün içinde de böbrek uyumu ve transferi konusunda yetersizliklerin ortadan kaldırılarak, nakil merkezlerinin daha hızlı hareket etmesi için bir süreç başlatacağı da açıklandı. Bu uygulamayla özellikle nakil cerrahlarının mükemmele yakın organları elemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu sayede her yıl fazladan 17 bin böbrek ve 11 bin kalp, karaciğer, akciğer ve başka organ nakilleri mümkün olabilecek.
Kararname ile ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yeni tedavilere destek vermek için giyilebilir teknolojilere ve yapay böbrek çalışmalarına piyasa öncesi onay taleplerini dikkate alabileceği kaydedildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum