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ABD’DE BOMBA ALARMI, CNN OFİSLERİ TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

ABD’nin önde gelen haber kanallarından CNN’in New York’taki ofisleri bombalı paket alarmı üzerine tahliye edildi.

Nafiz Albayrak / New York, 24 Ekim (DHA) - ABD’nin önde gelen haber kanallarından CNN’in New York’taki ofisleri bombalı paket alarmı üzerine tahliye edildi.

CNN sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, yangın alarmı üzerine tüm canlı yayınlarını kestiğini, alarmın bomba tehdidinden kaynaklandığının anlaşıldığını duyurdu. ABD’de son iki gün içind eüst üste 5 kez bomba alarmı yaşadı.

ABD Gizli Servisi, CNN’e gönderilen patlayıcı maddenin Amerikalı milyarder George Soros, ABD eski başkanı Barack Obama, eski First Lady ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Beyaz Saray’a gönderilen paylayıcılarla aynı olduğunu duyurdu.

Bombalı saldırı girişimleri, terör olayı niteliği taşıdığı için Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- CNN'de yayın anında yaşananlar

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