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ABD'de Borçlanma Tavanı 31 Trilyon Dolara Çıkarıldı

15.12.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır Kongre gündeminin başlıca konuları arasında yer alan tasarının onaylanmasıyla birlikte, hükümetin temerrüde düşme riski de ortadan kalkmış oldu

ABD Kongresi, federal borç limitini arttıran tasarıyı onayladı. Başkan Joe Biden’ın imzasına sunulan tasarıda, federal borçlanma tavanı 2 trilyon 500 milyon dolar arttırılarak toplam 31 trilyon 400 milyona çıkarıldı.

Aylardır Kongre gündeminin başlıca konuları arasında yer alan tasarının onaylanmasıyla birlikte, hükümetin temerrüde düşme riski de ortadan kalkmış oldu.

Federal borçlanma limiti Ekim ayında yapılan oylamada geçici olarak 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyon dolara çıkarılmış, böylece hükümetin temerrüde düşme riskinin geçici olarak önüne geçilmişti.

Senato’nun Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell’ın geçen hafta anlaşmaya varmasının ardından tasarı dün yeniden Senato’da oylamaya sunuldu. 50 Demokrat, 50 Cumhuriyetçi’den oluşan Senato’da, Demokratlar’ın onayıyla, tasarı 49’ye karşı 50 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi’nde de 209’a karşı 221 oyla geçen tasarı böylece Kongre’deki onay sürecini tamamlayarak Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da Kongre’de iki parti arasında çekişmeye neden olan tasarının bu hafta oylanması için çağrı yapmıştı.

ABD’nin federal borcu, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump döneminde 7 trilyon 85 milyar dolar yükselmişti. Bunun başlıca nedenleri, Corona virüsü pandemisiyle mücadeleye yapılan harcamalar ve vergi kesintileriydi.

Demokratlar, federal borç tavanının arttırılması ihtiyacını kısmen Trump’ın döneminde ortaya çıkan bu artışa bağlarken, Cumhuriyetçiler ise tasarının arkasındaki asıl nedenin Başkan Joe Biden’ın 1 trilyon 75 milyon dolarlık sosyal altyapı paketi planı olduğunu savunuyor.

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