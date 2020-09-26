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ABD'de Breonna Taylor Protestoları Sürüyor

26.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın evine yapılan baskında polis tarafından öldürümesi ancak mahkemenin polisleri cinayetten sorumlu tutması sonrası Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde protestolar devam ediyor

ABD'de Breonna Taylor Protestoları Sürüyor

Siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın evine yapılan baskında polis tarafından öldürümesi ancak mahkemenin polisleri cinayetten sorumlu tutması sonrası Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde protestolar devam ediyor.

Polis Cuma gecesi protesto gösterileri sırasında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle en az 15 kişiyi gözaltına aldı.

Cuma günü Taylor ailesinin avukatı Benjamin Crump, Kentucky Başsavcılığı’na yaptığı çağrıda polislerin üzerinde yer alan kameralarının görüntülerinin ve Taylor’ı vuran polisi cinayetle suçlamayan jürinin konuşma metinlerinin yayınlanması istedi.

Crump, mahkeme jürisinin aldığı kararın Amerika’daki sistematik ırkçılığın bir örneği olduğunu söyledi.

Breonna Taylor’ın annesi de “Polis ve kanun biz siyah kadınları korumak için yok” dedi ve kendisinin hukuk sistemine olan inancını kaybettiğini söyledi. Taylor Kentucky Savcısı Cameron’un da görevini yapmadığını söyledi. Cameron, Kentucky’nin ilk siyah savcısı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’sa yaptığı açıklamada Savcı Cameron’u savundu ve onun görevini yaptığını söyledi. McConnell, Louisville’de iki polisin de vurularak yaralandığı şiddet içeren protestoları eleştirdi.

Ailenin avukatı Crump, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda FBI’ın yürüttüğü soruşturmaya değindi ve bu soruşturmanın Breonna ve ailesine adalet getirmesini umduğunu belirtti.

Breonna Taylor, uyuşturucu operasyonu nedeniyle evine yapılan baskında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Taylor’ın ölümü sonucu yargılanan üç polis memurundan sadece biri çevreye gereksiz yere ateş açmaktan suçlu bulunmuştu.

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