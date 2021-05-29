ABD'de Bu Hafta Sonu Milyonlarca Kişi Seyahat Ediyor

Amerikalılar “Anma Günü” tatiliyle birleşen uzun hafta sonu tatilinde seyahat etmek için adeta yollara döküldü. Nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ülkede halk normalleşmeye birlikte tatil fırsatını değerlendirmek istiyor.

ABD’de Anma Günü olarak bilinen resmi tatil, savaşta hayatını kaybedenleri anma günü ve aynı zamanda da yazın resmen başlangıcı olarak kabul ediliyor. Haftasonuyla birleşen tatilde Amerikalılar, kamplara, sahillere ve kamp alanlarına akin ediyorlar.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, özellikle uçakla seyahat edecek kişileri havalimanlarındaki yoğunluk konusunda uyardı.

ABC kanalındaki “Günaydın Amerika” programına katılan Mayorkas “İnsanlar havalimanlarında uzun kuyruklarla karşılaşabilirler çünkü inanılmaz sayıda insan bu haftasonu seyahate çıkıyor” dedi.

Sadece Perşembe günü havalimanlarına 1,8 milyondan fazla kişi akin etti yetkililer bu sayının haftasonu daha da artacağına işaret ediyor.

İç Güvenlik Bakanı, havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğunun sürdüğünü hatırlattı ve bu kurala uyulmasını istedi.