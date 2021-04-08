“ABD’de Bu Yıl da Olağandışı Sayıda Kasırga Olacak”

2016 yılından bu yana ortalamanın üstünde hava koşulları ülkede büyük hasarlara neden olurken, uzmanlar okyanus sıcaklığındaki artışın ileride daha da büyük fırtınalara neden olacağı uyarısında bulunuyor.

Bu yılki fırtınaların en az 4 büyük kasırgaya yol açması ve rüzgar hızının saatte 178,6 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl, isim verilecek şiddette 30 fırtına kaydedilirken, Colorado Eyalet Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanları bu yıl da 17 büyük fırtına ve 8 kasırga beklediklerini açıkladı. Ülke tarihinde yıllık ortalama fırtına sayısı 12, ortalama kasırga sayısı ise 6.

Amerika’da Colorada Eyalet Üniversitesi’nden (CSU) uzmanlar, ülke genelinde bu yıl da ortalamanın üstünde bir sayıda görülmesi beklenen Atlantik kasırgalarına hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Klotzbach’in açıklamalarına göre, Amerika’nın doğu kıyısında, Florida da dahil birçok eyaletin büyük bir kasırgayla karşılaşma olasılığı bu yıl yüzde 45. Florida ile Teksas arasında, ülkedeki petrol üretiminin yüzde 45, doğalgaz üretiminin ise yüzde 51’inin yapıldığı körfez kıyısında ise yüzde 44 olasılıkla yine büyük bir fırtına bekleniyor.

Son yıllarda binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan fırtınalarda toplamda milyarlarca dolarlık maddi hasar oluştu. 2020 yılında fırtınaların neden olduğu hasarın onarım maliyetinin 76 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

