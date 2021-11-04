ABD’de Büyük Şirketler İçin Aşı ya da Test Şartı

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin yayınladığı yeni kurallara göre, 100 ya da daha fazla sayıda personele sahip şirketlerde çalışan on milyonlarca Amerikalı 4 Ocak’a kadar ya tam doz COVID-19 aşılarını olacak ya da her hafta virüs testi yaptırmak zorunda kalacak.

Başkan Biden tarafından ilk olarak Eylül ayında gündeme getirilen yeni kurallar, orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki 84 milyon civarında çalışanı etkileyecek. Ancak bu çalışanlarının kaçının aşı olmadığı net değil.

ABD İş Güvenliği ve Sağlık Dairesi’nin (OSHA) yayınladığı yeni kurallar, şirketlere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken maske takmalarını isteme zorunluluğu getiriyor.

Yeni düzenlemeler, bakımevleri, hastaneler ve Medicare ile Medicaid’den para alan diğer tesislerde çalışan 17 milyon kişiye daha da sıkı kurallar getiriyor. Bu çalışanların test yaptırma seçeneği olmayacak, mutlaka aşı olmaları gerekecek.

Kurallara uymayanlara ağır ceza geliyor

Çalışanlar, tıbbi ya da dini nedenlerle muafiyet talebinde bulunabilecek.

OSHA, kurallara uymayan şirketlerin, ihlal başına 14 bin dolara yakın para cezasına tabi tutulabileceklerini açıkladı.

OSHA’nın bu kuralları nasıl uygulamayı planladığı konusu belirsiz. Yönetimden üst düzey bir yetkili, dairenin şikayet gelmesi durumunda şirketleri hedef alacağını söyledi.

Kuralların yayınlanması, iş dünyasından gruplar, sendikalar ve diğer ilgili taraflarla haftalardır süren toplantı ve gözden geçirme çalışmalarını takip etti. Kurallar, Biden yönetiminin ülkede 740 binin üzerinde can kaybına yol açan COVID-19 virüsünün yayılmasına karşı mücadele çabalarında bugüne kadarki en agresif çabasının temel unsurlarından biri konumunda bulunuyor.

Üst düzey yönetim yetkilileri, yeni kuralların, işverenlerin aşı, test ya da maske zorunluluğu getirmesini yasaklayanlar dahil bazı eyaletlerde yürürlüğe konan zıt yöndeki düzenlemeleri geçersiz kılacağını belirtti.

Kuralların iptali için çok sayıda dava açılması bekleniyor

Yönetimin bugün açıkladığı karardan sonra, özellikle Cumhuriyetçi eyalet yetkililerinin meydan okumalarıyla ve olası mahkeme süreçleri ya da Kongre’de karşı yönde çabalarla karşı karşıya kalabilecekleri tahmin ediliyor. Nitekim Senato’daki Cumhuriyetçiler karar açıklanır açıklanmaz, aşı zorunluluğunu kaldıracak bir oylama yapılması için dilekçe sundu ancak Kongre’de Demokratlar’ın çoğunlukta olması nedeniyle bu çabanın sonuç vermesi beklenmiyor.

20’nin üzerinde Cumhuriyetçi eyalet savcısı da dava açmayı planladıklarını kaydederek, bu türden kapsamlı düzenlemelerin acil durum yetkisi altında sadece Kongre tarafından çıkarılabileceğini savundu.

Geçen hafta 19 eyalet, Biden’ın daha küçük boyuttaki bir düzenlemesi olan, federal sözleşmeli çalışanların aşı olması zorunluluğunu sona erdirmek için dava açmıştı. Bu düzenlemenin 8 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu ancak yönetim bugünkü açıklamasında, bu uygulamanın da 4 Ocak’a ertelendiğini bildirdi.

4 Ocak’a kadar çalışanlara, Pfizer ya da Moderna aşılarından iki doz ya da Johnson & Johnson aşısından bir doz olma zorunluluğu getirilirken, testleri pozitif çıkanlar zorunlu izne çıkarılacak.

Şirketlerden testleri kendilerinin sağlaması ya da masrafını karşılaması istenmeyecek ancak aşı olanlar ya da aşıların yan etkilerini yaşanlar için çalışanlarına hastalık izni vermeleri gerekecek. Maske ve izin zorunluluğu uygulaması 5 Aralık’ta başlayacak.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri de ayrı bir kurallar dizisi yayınlayarak, 76 bin sağlık tesisi ve hükümetin sağlık programlarından fon alan yerlerde sağlık bakımı tedarikçilerinin çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi. Üst düzey bir yönetim yetkilisi, çok sayıda büyük sağlık kuruluşunun kendi aşı zorunluluklarını getirdiğini ve yüzde 96 ya da üzerinde aşı olma oranlarına ulaştığını, büyük çaplı bir istifa dalgasının da yaşanmadığını söyledi.

Beyaz Saray, yeni kuralları, bugüne kadar hala aşı olmayı reddedenlerin sayısını azaltmada etkili bir araç olarak görüyor.

