WASHINGTON (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında Türk markalarının da olduğu çok sayıda firma güncel tesettür tasarımlarını sergiledi.
"Çağdaş Müslüman Modası" etkinliğine katılan büyük uluslararası yabancı firmaların yanı sıra Türk firmaları da tesettür tasarımlarını katılımcıların beğenisine sundu.
Yüzlerce yeni tasarımın sergilendiği ve 60 tasarımcının katıldığı etkinliğin bu türdeki "ilk büyük uluslararası etkinlik" olduğu belirtildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren organizatör Reina Lewis, "Bu etkinlik, özellikle Batı dünyasının kısıtlı özgürlüğe sahip olduğunu sandığı Müslüman kadınların moda çeşitliliğini göstermeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde tesettür endüstrisinin hacminin 44 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu tür uluslararası etkinliklerin sayısının artacağına da işaret edildi.
Bir süre önce da dünyaca ünlü spor markaları tesettürlü kadınlara yönelik ürettikleri sportif başörtüleri piyasaya sürmüştü.
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