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ABD’de Camide Bıçaklı Saldırı Girişimi

09.05.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Virginia eyaletinde bir kişi İslam merkezinde bir güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışmakla suçlandı

ABD’de Camide Bıçaklı Saldırı Girişimi

ABD’nin Virginia eyaletinde bir kişi İslam merkezinde bir güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışmakla suçlandı.

Fairfax İlçesi emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü öğleden sonra polis memurları Dar Al-Hijrah İslam Merkezi’nde bıçaklı bir kişi olduğu yönünde ihbarın gelmesinin ardından harekete geçti.

Başkent Washington’a komşu Virginia eyaletinin Falls Church semtinde yaşayan 41 yaşındaki Jonathan Lincoln’un bir güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştığı ve daha sonra da bıçağı birkaç kişiye doğrulttuğu belirtildi.

Olayda yaralananların olmadığı kaydedildi. Jonathan Lincoln, saldırı ve düzeni bozma suçlarıyla karşı karşıya.

Amerika-İslami İlişkiler Konseyi olayın ardından yazılı açıklama yaparak, başkent Washington bölgesindeki camilere Ramazan Bayramı etkinlikleri sırasında güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

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