Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında 2 camiye yapılan ve katliamla sonuçlanan saldırı sonrası benzer saldırı ihtimaline karşı ABD’de camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.

3 milyonun üzerinde Müslüman nüfusa sahip olan ABD’de çeşitli topluluklarının öncülüğünde kurulan 2 bin 110’dan fazla cami ve mescit bulunuyor. Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan silahlı saldırının ardından Başkent Washington DC, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve Pensilvanya başta olmak üzere birçok eyalette güvenlik önlemleri artırıldı. Başkent Washington DC’de de Yeni Zelanda Büyükelçiliği ve diğer kuruluşların çevresinde önlemler üst düzeye çıkarıldı.

