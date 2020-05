ABD’de Can Kaybı 100 Bin: Bu Sayı Ne Anlama Geliyor?

Amerika’da Corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Bir başka deyişle Amerika’da yeni yılı aileleriyle kutlayan 100 bin kişi artık bu dünyada yok. Mayıs ayının son haftasına gelindiğinde, daha 6 ay önce adını kimsenin duymadığı bir virüse yakalanan 100 bin Amerikalı, çoğu zaman ailesinden uzakta, bir yoğun bakım servisinde son nefesini verdi.

ABD'de 27 Şubat’ta hiç can kaybı yoktu. 29 Şubat’ta ilk can kaybı açıklandı. 27 Mart’ta 2 bin 110’du hayatını kaybedenlerin sayısı. Bir ay önce 27 Nisan’da bu rakam 57 bin civarındaydı. 27 Mayıs’a gelindiğinde can kaybı 100 bini geçti.

Peki tüm bu sayıları nasıl anlamlandırmalı? Tennessee’deki Rodos Üniversitesi’nde doğal afetlerin siyaseti dersi veren tarih profesörü Jeffrey Jackson, ‘’Hepimiz bu deneyimleri ölçmek istiyoruz. Çünkü çok şoke edici, çok ağır deneyimler. Bilinmeyene bir bilinirlik hissi yerleştirmeye çalışıyoruz’’ diyor.

Tarihçi Drew Gilpin Faust’a göre bu durum yeni değil. 1800’lü yılların ortalarındaki ABD’de iç savaş sürerken Batı toplumlarında yeni bir sayısal hassasiyet ortaya çıkıyordu. Bu büyük can kayıplarını hesaplamaya çalışırken Amerikalılar sayıların ve istatistiklerin bilgiden de öte güç barındırdığının farkına varmaya başladı. Faust, İç Savaş’ın Amerikalılar’ı nasıl değiştirdiğine dair kitabında, rakamların, sonsuz can kaybının sayısız mezarlarına bir mantık ve düzen getirmeye yaradığını yazdı.