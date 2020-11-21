ABD’de Can Kaybı Mayıs’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede

ABD’de sağlık yetkilileri zaten artışta olan Corona virüsü vaka sayılarının Şükran Günü haftasında daha da yükselmesinden endişe ediyor. Son bir haftada ortalama günlük yeni Corona virüsü vaka sayısı 165 binin üzerinde. Ülkede son yedi gündeki can kaybı ortalaması da günlük 1.359. Reuters haber ajansı verilerine göre, bu Mayıs ayının sonundan bu yana görülen en yüksek rakam. Perşembe günü Corona virüsünden günlük can kaybı da Haziran ayında bu yana ilk defa 2.000 bandını civarında açıklandı. Hastaneye kaldırılanlar iki haftada yüzde 50 arttı ABD’de salgından ölenlerin toplam sayısı 255 bini bulurken vaka sayısı da toplam 12 milyona yaklaştı. Ülke genelinde 20’den fazla eyalette yetkililer salgının yayılmasını önlemek için yeniden kısıtlamalar uygulamaya başladı. ABD’de geçen iki haftada Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılanların oranı yüzde 50 arttı. Perşembe günü itibariyle ülke genelinde hastanelerde Corona virüsü tedavisi görenlerin sayısı 80 binin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Reuters’ın verilerine göre salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin oranı hiç bu kadar artmamıştı.

Vakaların hızla artmasıyla Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirmesi Enstitüsü’nün sıklıkla referans verilen modellemesinde de değişikliğe gidildi.Enstitü 1 Mart’a kadar 471 bin Corona virüsü kaynaklı ölüm yaşanabileceğini kaydetti. Daha önceki değerlendirmesinde Enstitü bu rakamı 440 bin olarak veriyordu. Teksas’ta morglar için çalışan aranıyor 28 milyon nüfuslu Teksas eyaleti, 1 milyondan fazla vaka ile ülke genelindeki vakaların 10’da birine ev sahipliği yapıyor. Eyaletin Meksika sınırındaki El Paso ilçesinde Ekim ayından bu yana 300 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Kentte 80 kilogram ve daha fazlasını taşıyabilecek morg çalışanları için ilan verildi. Yetkililer saatte 27 dolar ödenecek işin tanımı için ‘‘sadece fiziksel değil duygusal olarak da zor’’ ifadesini kullandı. İlçede hapishanelerdeki mahkumlara cenazelerin taşınmasına yardım etmeleri için saatte 2 dolar verilmeye başlanmıştı. Morgların kapasitesi dolduğu için ayrıca 10 soğutucu kamyon siparişi verildi.

Teksas’ın yeniden kapanması seçeneğini kabul etmeyen Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott, El Paso ilçesi yöneticilerini mevcut kısıtlamaları uygulamadıklarını öne sürüyor. California’da sokağa çıkma yasakları En fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalet olan 40 milyon nüfuslu California’da salgının yavaşlatılması için yaklaşık bir ay boyunca sokağa çıkma yasakları uygulanacak. California Valisi Gavin Newsom, Perşembe günü eyalet sakinlerinin büyük kısmının uyması gereken en sert kısıtlamaları açıkladı. Sosyal etkinliklerde bir araya gelinmesi ve zaruri olmayan faaliyetler yasaklandı. Newsom, Cumartesi akşamından başlamak üzere akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında halktan sokğa çıkmamalarını istedi. Newsom, 21 Aralık’a kadar uygulanacak tedbirlerin, gerekli görülmesi halinde uzatılabileceğini kaydetti. Demokrat Vali, ‘‘Virüs salgının başlangıcından bu yana görmediğimiz bir hızla yayılıyor. Artışın durdurulması için önümüzdeki günler ve haftalar büyük önem taşıyor’’ dedi. Ohio eyaletinde de bu hafta benzer önlemler alındı. Minnesota’da ise restoranların, barların, spor salonlarının ve etkinlik salonlarının en erken 18 Aralık’a kadar kapatılması talimatı verildi. Ohio’da hastanelerin yoğun bakım servislerinin kapasitelerini doldurmak üzere olduğu kaydedildi.

Illinois eyaletinde ise pozitif test oranının yüzde 20 olması kaygı uyandırıyor. Test uygulanan merkezlerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu eyalette Cuma gününden itibaren kapalı mekanlarda yemek servisi yasaklandı. Şükran Günü ve Noel endişeleri arttırıyor 26 Kasım Şükran Günü ve 25 Aralık Noel bayramı yaklaşırken yetkililer halka zaruri olmayan durumlar dışında seyahat etmemeleri uyarısı yapıyor. Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada salgının hızla ülkenin yarısından fazlasına yayıldığını söyledi ve Şükran Günü etkinliklerinin çekirdek aile üyeleriyle sınırlandırılması gerektiğini kaydetti. Kaç kişinin bir araya gelmesi gerektiği konusunda rakam vermeyi sevmediğini söyleyen Birx, “10 kişiyle sınırlandırabilirsiniz ama örneğin 4 farklı aileden toplam 8 kişinin bir araya gelmesi kendi hanenizden 10 kişiyle bir arada olmanızdan daha riskli olacaktır” dedi. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Şükran Günü için yayınladığı tavsiyede Amerikalılar’a seyahat etmemelerini ve evde kalmalarını önerdi.