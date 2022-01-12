ABD’de Can Kayıpları Delta Kaynaklı Arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların geçen hafta yaklaşık yüzde 33 ve can kayıplarının yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, ABD’de Omicron varyantının etkisine giren vakaların önümüzdeki haftalarda zirve yapmasının beklendiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Walensky, "Bu artış büyük ölçüde şu anda ülkedeki COVID-19 vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını temsil eden Omicron varyantına bağlı" dedi.

Uzmanlar, muhtemelen önceki varyantlardan daha az ölümcül olacağını söylese de Omicron’un ABD’de baskın tür olarak Delta varyantını geçtiği Aralık ayının sonundan bu yana, hastaneye yatışlar artıyor.

Walensky, can kayıplarındaki son artışın ise Omicron'un Aralık ayında ABD’de ortaya çıkmasından önce yükselen Delta varyantının gecikmeli bir etkisi olduğunu söyledi.

Delta ve diğer önceki varyantlarla, can kayıpları enfeksiyon oranlarını birkaç hafta gecikmeyle etkiledi.

Walensky, "Omicron'dan ölümler görebiliriz, ancak şu anda gördüğümüz ölümlerin hala Delta'dan olduğundan şüpheleniyorum" dedi ve Omicron’un Corona virüsünden toplam can kayıplarını nasıl etkilediğini anlamanın zaman alacağını da kaydetti.

Öte yandan CDC’nin son tahminine göre gelecek dört hafta içinde 62 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedebilir.

CDC, ölüm sayısının dört hafta boyunca istikrarlı bir şekilde artacağı öngörüsünde bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Corona virüsü ABD'de 842 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

JHU verilerine göre, CDC’nin tahmini günde ortalama 1715 olan ortalama can kaybını 2 bin 600’ün üzerine çıkarabilir.

ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişi sayısı 146 bin civarında.

