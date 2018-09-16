HABER

ABD'de Cargill, Müslüman işçilere 1,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

Cargill, namaz vakitlerine ilişkin anlaşmazlık sebebiyle işten çıkarttığı 138 Müslüman işçisine 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi - ABD Eşit İş Fırsatları Komisyonu, Müslüman işçilerin temel ibadet özgürlüklerinin kısıtlanması, iş yerinde tacize maruz kalması ve işten atılmasının, verilen tazminat kararı için haklı sebebler olduğunu belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD merkezli gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren Cargill firmasının et işleme birimi, 2016 yılında namaz vakitlerine ilişkin anlaşmazlık sebebiyle işten çıkarttığı 138 Müslüman işçisine 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Federal hükümete bağlı olarak çalışma koşullarını denetleyen Eşit İş Fırsatları Komisyonu, ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Cargill Meat Solutions firmasının Müslüman işçilerine yönelik ayrımcılık yaptığını ve tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, çoğu Somalili olan Müslüman işçilerin temel ibadet özgürlüklerinin kısıtlanması, iş yerinde tacize maruz kalmaları ve işten atılmalarının verilen karar için makul ve haklı sebebler olduğu ifade edildi.

- Kısa namaz arası verilecek

Cargill firması suçlamaları reddetse de davanın uzamaması ve yayılmaması amacıyla uzlaşmaya razı olduğu belirtilen açıklamada, şirket yönetiminin, Müslüman çalışanlara kısa namaz arası vermeye de razı olduğu belirtildi.

Ayrıca işçilerin yaşadıkları ayrımcılıkları bildirmesine rağmen bu şikayetleri dikkate almayan yerel işçi sendikası Teamsters da mağdurlara 153 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

- 2016'da namaz vakitleri tartışması yaşandı

2016 yılı aralık ayında Cargill et işleme tesisinde çalışan Müslüman işçilerle vardiya şefleri arasında "namaz vakitlerine ilişkin anlaşmazlık" yaşanmıştı.

Daha önce namazlarını vardiya aralarında kıldıklarını ancak son günlerde şeflerinin artık buna izin vermediğini ifade eden işçiler, bu durumu "işe gelmeyerek" protesto etmişlerdi.

ABD Sivil Haklar Yasası'nın 7. maddesine göre işverenler "makul" ibadet taleplerini reddedemiyor olmasına rağmen Cargill "3 gün üst üste işe gelmeme" gerekçesiyle çoğu Somalili 130 Müslüman işçiyi işten çıkarmıştı.

ABD merkezli Cargill, 68 ülkede gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
Motorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylemMotorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cargill Colorado Et Firması Somali tazminat Teamsters

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.