ABD’de Cari Açık Son 12 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Corona virüsü salgınının ihracata darbe vurduğu ABD’de cari açık son 12 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ithalatı teşvik ederek ekonomik iyileşmeyi sağlarken cari açığın bu yıl da yüksek kalabileceği belirtiliyor.
ABD Ticaret Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada mal, hizmet ve yatırımların ülkeye giriş-çıkış akışını ölçen cari açığın geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bu, 2008'den beri görülen en yüksek cari açık oranı.
Cari hesap açığı geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,1'ine, 2019'da ise yüzde 2,2'sine denk geliyordu. Ancak Reuters haber ajansının konuştuğu uzmanlara göre yüksek cari açık doların rezerv para statüsü nedeniyle ABD için büyük sorun teşkil etmiyor.
New York'taki Oxford Economics analiz şirketi baş ekonomisti Oren Klachkin, "2021'in başındaki veriler, ticarette iyileşmenin ilk çeyrekte devam ettiğini gösteriyor. Ancak salgın henüz bitmediği ve bu süreçte çok zorlanan tedarik zincirleri ilerlemeyi yavaşlattığı için salgın öncesindeki koşullara dönmek zaman alacak" sözleriyle durumu değerlendirdi.
Klachkin, "Önümüzdeki dönemde olumlu ekonomik iyileşme dinamikleri ve cömert mali teşviklerin ithalatı canlandırmasını ihracatınsa daha yavaş toparlanmasını bekliyoruz. Bu nedenle
mevcut cari açığın bir miktar artmasını ve gayri safi yurtiçi hasılanın ortalama yüzde 3,5’ine denk gelmesini öngörüyoruz’’ diye konuştu.
Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık pandemi mali teşvik paketi sayesinde ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 7’ye çıkması bekleniyor. Geçen yılki yüzde 3,5’lik ekonomik daralmanın ardından bunun 1984’ten bu yana en hızlı büyüme olacağı tahmin ediliyor. ABD ekonomisi geçen yıl son 74 yılın en kötü performansını sergilemişti.
Mal ve hizmet ihracatı ve ABD’de yaşayan yabancılardan elde edilen gelir 2020'de 578,3 milyar dolar düşüşle 3,23 trilyon dolara geriledi. Yabancılardan mal ve hizmet ithalatı ve yabancılara ödenen gelir 411,3 milyar dolar düşerek 3,87 trilyon dolara geriledi.
2020’de ticaret açığı 2019’daki 576,9 milyar dolar seviyesinden 681,7 milyar dolara çıktı.
Dördüncü çeyrekte, cari işlem açığı yüzde 4,2 artarak 188,5 milyar dolara yükseldi. Bu, 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomistler, açığın son çeyrekte 189,9 milyar dolara çıkacağını tahmin etmişti.
Cari açık yılın üçüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,4’üne denk gelirken, Ekim-Aralık döneminde ise gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ine denk geliyordu.
Cari açık 2005'in dördüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6,3'üne denk geliyordu. Reuters analizinde bu yıl cari açığın 2005’teki oranın altında kalmış olmasını, ABD’nin şu anda net ham petrol ve yakıt ihracatçısı olmasıyla açıklıyor.