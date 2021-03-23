ABD’de Cari Açık Son 12 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Corona virüsü salgınının ihracata darbe vurduğu ABD’de cari açık son 12 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ithalatı teşvik ederek ekonomik iyileşmeyi sağlarken cari açığın bu yıl da yüksek kalabileceği belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada mal, hizmet ve yatırımların ülkeye giriş-çıkış akışını ölçen cari açığın geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bu, 2008'den beri görülen en yüksek cari açık oranı.

Cari hesap açığı geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,1'ine, 2019'da ise yüzde 2,2'sine denk geliyordu. Ancak Reuters haber ajansının konuştuğu uzmanlara göre yüksek cari açık doların rezerv para statüsü nedeniyle ABD için büyük sorun teşkil etmiyor.

New York'taki Oxford Economics analiz şirketi baş ekonomisti Oren Klachkin, "2021'in başındaki veriler, ticarette iyileşmenin ilk çeyrekte devam ettiğini gösteriyor. Ancak salgın henüz bitmediği ve bu süreçte çok zorlanan tedarik zincirleri ilerlemeyi yavaşlattığı için salgın öncesindeki koşullara dönmek zaman alacak" sözleriyle durumu değerlendirdi.