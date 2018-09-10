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ABD'de CBS televizyonu yöneticisi hakkındaki cinsel taciz iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

CBS yöneticisi Les Moonves, hakkında yeni taciz iddialarının yayımlanmasının ardından istifa etti

NEW YORK (AA) - ABD'de ulusal yayın yapan televizyon kanallarından CBS'in üst yöneticisi Les Moonves hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etti.

Moonves, The New Yorker dergisinde yayımlanan haberde geçmişte birlikte çalıştığı 6 kadının daha kendisini cinsel taciz ve şantajla suçlamasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Hakkında iddiada bulunan 3 kadın ile geçmişte rızaya dayalı cinsel ilişki kurduğunu kabul eden Moonves, taciz ve şantaj suçlamalarını reddetti. Les Moonves, pozisyonunu hiçbir zaman kadınların kariyerini zedelemek için kullanmadığını savundu.

CBS televizyonu, yeni iddiaların ortaya çıkmasının ardından internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Moonves ile yollarını ayırdığını duyururken, istifa eden Moonves'in iş yerinde kadın hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarına 20 milyon dolar bağış yapacağını belirtti. Bağışların şirketin Moonves'e ödeyeceği tazminattan karşılanacağı ifade edildi.

Moonves hakkındaki iddialar ilk kez geçen ay Ronan Farrow imzasıyla New Yorker dergisinde yayımlanmıştı. Haberde 6 kadının eski yönetici hakkındaki cinsel taciz iddialarına yer verilmişti. CBS televizyonu iddialar hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CBS cinsel istismar iddiaları Les Moonves

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