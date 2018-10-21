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ABD'de cenaze evinde bebek cesedi kalıntıları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

ABD'de cenaze evinde bebek cesedi kalıntıları bulundu

DETROIT (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde, bir cenaze evinde 63 bebek cesedinin kalıntısı bulundu.

Detroit Polis Şefi James Craig, bir şikayet üzerine Perry cenaze evine düzenledikleri operasyonda, kutular içinde 36, dondurucuda 27 bebek cesedi kalıntısı bulduklarını bildirdi.

Operasyonun ardından cenaze evi kapatıldı.

Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı.

Bu olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Michigan Eyaleti Lisans ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, Cantrell cenaze evinin çeşitli lisans ve mali ihlaller dolayısıyla nisan ayında kapatıldığını açıklamıştı.

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ABD bebek cesedi cenaze evi Detroit Kalıntı

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