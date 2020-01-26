HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

SANTA ANA (AA) - ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California eyaletinde de yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California eyaletinin Orange ilçesinde, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini doğruladı.

Orange İlçe Sağlık Dairesi, hastanın karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hastanın yakın temas kurduğu kişilerin takibe alınacağı ifade edildi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya’ya ulaştıİstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya’ya ulaştı
Gaziantep’te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacakGaziantep’te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacak
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD California Chicago koronavirüs Washington

En Çok Okunan Haberler

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sodalı Göl' doğal sit alanı olarak tescil edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sodalı Göl ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da içme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Şaşırtan görüntü! 20 metre uzunluğunda

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.